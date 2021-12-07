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"Путіну не потрібна перемога": у Росії сказали, чи наважиться він напасти на Україну Президент РФ віддає перевагу гібридній війні, зазначила Юлія Латиніна

Президент Росії Володимир Путін веде проти України гібридну війну, проте на відкрите вторгнення він не наважиться, оскільки побоюється програти. При цьому його завдання у гібридній війні - не виграти, а лише "зробити гидоту сусідові".

Таку думку під час телемарафону "Червоні лінії: Вашингтон//Москва" на телеканалі "Україна 24" висловила російська журналістка Юлія Латиніна.

"Вторгнення вже сталося, бо Крим, Донбас і Луганськ - це і є вторгнення. Війна в цьому сенсі триває вже 7 років. Інша справа, що це гібридна війна, бо Путін весь час веде гібридні війни... Власне, ці гібридні війни ведуться не для того, щоб здобути перемогу, а перемогу він уже не здобув. Він не зробив "Новоросію", це була його ідея, вона не здійснилася. Відповідно, всі гібридні війни ведуться для того, щоб зробити гидоту сусідові", - зазначила Латиніна.

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За словами журналістки, вона не уявляє Путіна, "який вторгається, як це написано в різних злитих планах, зі 100-тисячним військом".

"Не уявляю з багатьох причин, з яких найпростіша полягає в тому, що справжня війна, на відміну від гібридної, може бути програна. Путін ніколи не веде воєн, які можуть бути програні. Путін увесь час, коли у щось вплутується, обов'язково вплутується так, щоб можна було сказати - "це шахтарі та трактористи, це не я, і хата не моя", - пояснила вона.

Латиніна додала, що не вірить "ні в яке пряме путінське вторгнення, тому що він для цього надто несміливий і пам'ятає, чим закінчуються маленькі переможні війни".

"Справжню війну можна програти. Він завжди обмежуватиметься гібридними війнами, робити гидоту. Гібридну війну можна спокійно програти, але при цьому показати по телевізору розп'ятого хлопчика, і це найголовніше", - зазначила журналістка.

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Нагадаємо, 7 грудня президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін провели переговори щодо України.

Експосол США в Україні Джон Гербст в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що президент США Джо Байден готовий посилити санкції проти Росії та збільшити допомогу Україні.

"Байден готовий підтвердити санкції та військову допомогу для України, на мій погляд. Можливо, навіть дозволити відправити НАТОвські війська до кордонів Росії. Я переконаний у тому, що про все це Байден говоритиме Путіну. Але, на мій погляд, Путін поки що не вирішив, що робити. І якщо він вважатиме, що Байден налаштований серйозно, то ймовірність нового військового вторгнення (в Україну, - ред.) зменшується, але можливість така однак залишиться. Путін хоче утримувати цю кризу багато тижнів. Ми не побачимо вирішення цієї провокації сьогодні чи завтра", - зазначив він.