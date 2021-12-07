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Плюсів більше - дипломат про переговори між Путіним і Байденом "Зараз жодних домовленостей за спиною України не буде"

Америка намагається максимально використати усі дипломатичні засоби у переговорах з РФ, але адміністрація Джозефа Байдена не зробила висновків із попередньої зустрічі з Володимиром Путіним влітку 2021 року. Про це сказав в ефірі телеканалу "Україна 24" український дипломат Валерій Чалий.

"Мені здається, що ці ілюзії ще залишаються. Але він змушений це робити, тому що його слова чекають у Вашингтоні, так само як слова Путіна чекають у Кремлі. Але я думаю, що у цих переговорах більше плюсів. Я впевнений, що зараз ніяких домовленостей за спиною України не буде", - сказав він.

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На думку дипломата, якщо зараз США на переговорах вдасться владнати ситуацію на російсько-українському кордоні, українська держава має зробити висновки і якнайкраще підготуватися до наступних загроз від Путіна, які точно виникатимуть й надалі.

Нагадаємо, 7 грудня президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін провели переговори щодо України.

Експосол США в Україні Джон Гербст в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що президент США Джо Байден готовий посилити санкції проти Росії та збільшити допомогу Україні.

"Байден готовий підтвердити санкції та військову допомогу для України, на мій погляд. Можливо, навіть дозволити відправити НАТОвські війська до кордонів Росії. Я переконаний у тому, що про все це Байден говоритиме Путіну. Але, на мій погляд, Путін поки що не вирішив, що робити. І якщо він вважатиме, що Байден налаштований серйозно, то ймовірність нового військового вторгнення (в Україну, - ред.) зменшується, але можливість така однак залишиться. Путін хоче утримувати цю кризу багато тижнів. Ми не побачимо вирішення цієї провокації сьогодні чи завтра", - каже він.