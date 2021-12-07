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Байден погрожуватиме Путіну жорсткими заходами: експерт розкрив подробиці Андерс Аслунд назвав аргументи Вашингтона на переговорах із Кремлем

Президент США Джо Байден на переговорах із президентом Росії Володимиром Путіним погрожує йому жорсткими фінансовими санкціями.

Таку думку висловив під час телемарафону "Червоні лінії: Вашингтон//Москва" на телеканалі "Україна 24" старший науковий радник Atlantic Council Андерс Аслунд.

"Головне, що Байден має робити сьогодні - це продемонструвати жорсткі погрози проти Путіна. Я думаю, це будуть переважно фінансові санкції проти державних фінансових інститутів, проти російських державних облігацій, державних підприємств та особисті санкції", - сказав експерт.

За його словами, російський газопровід "Північний потік-2" у цьому списку "один з останніх пунктів, але має бути з перших".

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Аслунд зазначив, що в США розділилися думки стосовно санкцій щодо "Північного потоку-2":

"Ми бачимо у Вашингтоні... на одному боці Держдепартамент і держсекретар Блінкен разом із президентом Байденом. І рада безпеки з Джейком Салліваном на іншому боці. Джейк Салліван не хотів санкцій проти "Північного потоку-2".

Нагадаємо, 7 грудня президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін провели переговори щодо України.

Експосол США в Україні Джон Гербст в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що президент США Джо Байден готовий посилити санкції проти Росії та збільшити допомогу Україні.

"Байден готовий підтвердити санкції та військову допомогу для України, на мій погляд. Можливо, навіть дозволити відправити НАТОвські війська до кордонів Росії. Я переконаний у тому, що про все це Байден говоритиме Путіну. Але, на мій погляд, Путін поки що не вирішив, що робити. І якщо він вважатиме, що Байден налаштований серйозно, то ймовірність нового військового вторгнення (в Україну, - ред.) зменшується, але можливість така однак залишиться. Путін хоче утримувати цю кризу багато тижнів. Ми не побачимо вирішення цієї провокації сьогодні чи завтра", - каже він.