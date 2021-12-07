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Чи можлива війна між Росією та Україною - точка зору політолога "Україні всі можливі неприємності, які можуть бути доставлені - будуть доставлені"

Президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін будуть використовувати всі свої козирі під час переговорів 7 грудня. Про це сказав в ефірі телеканалу "Україна 24" російський політолог Дмитро Орешкін.

"У довгостроковій перспективі перевага у Байдена, а в тактичному плані у Путіна теж є дещо. Зрозуміло, що Байден може довше і послідовно "закручувати гайки", вводити санкції дедалі жорсткіші. У Путіна один ресурс - силовий, і він чимдуж його експлуатує. Логіка така: з нас попиту немає, тому з нами треба обережно, нас треба поважати, ми можемо і гримнути", - каже він.

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За словами політолога, Кремль може зіпсувати життя Україні ще сильніше, якщо почне нагнітати ситуацію в ЛНР/ДНР, а в Америці використати підтримку екстремістських угруповань, щоб похитнути позиції адміністрації Джо Байдена.

"Але це все козирі негативного характеру, залякуючі. І, на жаль, Путін тільки такими козирями і може користуватися", - вважає Орешкін.

Водночас, Росія поки що ніяким чином США не погрожує, тому Білий дім намагатиметься говорити з РФ мирним шляхом.

"Байден може додати проблему з обмеженнями на державний або корпоративний борг, таким чином ускладнити формування бізнесу в Росії. Він може SWIFT скористатися, у нього дуже широкий спектр можливостей. Проблема в тому, що для нього вигідне змагання у мирній, економічній сфері, а для Путіна воно не вигідне, він там програє. Єдине, де є щось на зразок паритету - військова сфера, причому крайній варіант загрози - ядерна зброя".

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Орешкін каже, що господар Кремля не збирається воювати з Україною, оскільки більше переймається внутрішніми проблемами РФ. Але відносини з Україною погіршуватимуться й надалі.