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Переговори Путіна і Байдена: дипломат пояснив, чого чекати Україні Путін буде підвищувати ставки, вважає Валерій Чалий

Переговори президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна по відеозв'язку не покладуть край російським провокаціям проти України, оскільки Путін хоче особистої зустрічі з Байденом.

Про це під час телемарафону "Червоні лінії: Вашингтон//Москва" на телеканалі "Україна 24" розповів український дипломат Валерій Чалий.

"Ця розмова не завершить ескалацію і підвищення ставок Путіним. Путін і далі буде підвищувати ставки. Він розраховує, як мені здається, в січні поговорити вже безпосередньо на зустрічі. Він не дуже довіряє відеозв'язку. Я не вірю, що Путін може по відеозв'язку сказати відверто ті речі, які він міг би сказати", - заявив дипломат.

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За його словами, "нічого серйозного, кардинального досягнуто не буде".

"Буде просто висловлено, на стіл відкрито викладено - от наші позиції, ми можемо ввести такі дії проти ваших дій агресивних. Не більше того", - вважає Чалий.

Нагадаємо, 7 грудня президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін провели переговори щодо України.

Експосол США в Україні Джон Гербст в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що президент США Джо Байден готовий посилити санкції проти Росії та збільшити допомогу Україні.

"Байден готовий підтвердити санкції та військову допомогу для України, на мій погляд. Можливо, навіть дозволити відправити НАТОвські війська до кордонів Росії. Я переконаний у тому, що про все це Байден говоритиме Путіну. Але, на мій погляд, Путін поки що не вирішив, що робити. І якщо він вважатиме, що Байден налаштований серйозно, то ймовірність нового військового вторгнення (в Україну, - ред.) зменшується, але можливість така однак залишиться. Путін хоче утримувати цю кризу багато тижнів. Ми не побачимо вирішення цієї провокації сьогодні чи завтра", - каже він.