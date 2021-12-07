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Політична воля Москви не менш важлива, ніж робота Нормандського формату - дипломат Байден і Путін на зустрічі могли торкнутися тактичних питань, що стосуються обміну полоненими, вважає Єлісєєв

Для врегулювання конфлікту на Донбасі потрібна робота не тільки Нормандського формату, а й політична воля Москви.

Про це повідомив у телемарафоні "червоні лінії: Вашингтон // Москва" на телеканалі "Україна 24" дипломат Костянтин Єлісєєв, коментуючи питання, чого чекати від переговорів президента США Джозефа Байдена і президента Росії Володимира Путіна.

"Я думаю, що треба почекати, чим завершаться сьогоднішні переговори. Вони відбудуться в нестандартному онлайн-режимі. З особистого досвіду скажу, що і Байдену, і Путіну буде не дуже зручно говорити, оскільки не відчуватиметься особистого зв'язку. Але я згоден з тими експертами, які говорять про те, що прориву не відбудеться, і робота буде продовжена на рівні МЗС двох країн", — сказав Єлісєєв.

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Він також прокоментував і відновлення роботи Нормандського формату.

"Що стосується Нормандського формату, я думаю, було б непогано його відновити. Було б непогано залучити туди й Сполучені Штати Америки, хоча б так, як це було в минулому - вони працювали тоді окремо з Нормандським форматом, але паралельно. І було б непогано, якби президент Байден прийняв рішення про призначення спеціального посланника, контактної особи, яка 24/7 займалася б цим питанням", - сказав Єлісєєв.

Дипломат не виключає, що під час діалогу Байден і Путін піднімуть питання про різдвяне перемир'я або обмін полоненими.

"Також я очікую, що можливо будуть обговорювати сьогодні тактичні ініціативи, наприклад, різдвяне перемир'я на Донбасі або різдвяний обмін заручниками. Я не виключаю, що ці питання також будуть у полі зору американської та російської сторони", - сказав він.

Він також наголосив, що з питання Донбасу сьогодні ключовою проблемою є не робота Нормандського формату, а політична воля керівництва Росії.

"Справа не в Нормандському форматі, а справа в наявності політичної волі у Москви вирішувати проблеми. На жаль, такої волі немає. До слова, саме цей саміт, ці зустрічі якраз і мають на меті домогтися політичної волі від Москви, щоб щось робити в напрямку мирного врегулювання ситуації на Донбасі", — сказав він.

Єлісєєв також зазначив, що краще переговори, ніж збройна ескалація.

"Я вважаю, що такі саміти потрібні. Це краще, ніж брязкання зброєю. Я вважаю, що має бути знайдений саме політико-дипломатичний шлях вирішення ситуації в Україні, а також навколо України. Тому американська сторона, за що ми їй вдячні, робить все можливе для того, щоб мобілізувати міжнародне співтовариство, і здійснити тиск на Путіна для прояву політичної волі до врегулювання ситуації на Донбасі", — сказав він.

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Дипломат зазначив, що Україна зі свого боку повинна проявляти активність в контактах з країнами "п'ятірки" і "сімки".

"Я хотів би нагадати, що відбулися, і це дуже добре, телефонні розмови Байдена в координаційному порядку з лідерами п'яти країн. Але, на мій погляд, такою аналогічною роботою повинна займатися й українська сторона. Саме такі ініціативи повинні виходити від України. І президент України повинен мати аналогічні контакти з країнами "п'ятірки", країнами" сімки", оскільки в цьому і наш великий інтерес, і цим ми могли б показати, що у нас не об'єктність, яка, на жаль, сьогодні більше домінує, а у нас своя суб'єктність. На це я хотів би звернути особливу увагу", — сказав Єлісєєв.

Раніше в Єлисейському палаці опублікували заяву, що 6 грудня відбулася зустріч лідерів і глав урядів формату "Квінт". Йдеться про Німеччину, Францію, Італію, Велику Британію та США.

Згідно з заявою, під час зустрічі лідери держав поділилися своїм аналізом з приводу напруженості між Росією і Україною. Також під час зустрічі глави країн і урядів висловили рішучість поважати суверенітет України, вони заявили про свою прихильність діяти для підтримки миру і безпеки в Європі.

Окремо важливо відзначити, що під час зустрічі, лідери "п'ятірки" нагадали про необхідність відновлення роботи Нормандського формату для відновлення переговорів Росії з Україною.