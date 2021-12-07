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Загроза нападу Росії: Байден озвучить Путіну жорстке попередження "Путін поки не вирішив, що робити, він перевірятиме наміри Байдена"

Президент США Джо Байден готовий посилити санкції проти Росії та збільшити допомогу Україні через напружену ситуацію на українсько-російському кордоні. Про це президент США скаже лідеру РФ Володимиру Путіну.

Таку думку в ефірі телеканалу "Україна 24" озвучив експосол США в Україні Джон Гербст.

"Байден готовий підтвердити санкції та військову допомогу для України, на мій погляд. Можливо, навіть дозволити відправити НАТОвські війська до кордонів Росії. Я переконаний у тому, що про все це Байден говоритиме Путіну. Але, на мій погляд, Путін поки що не вирішив, що робити. І якщо він вважатиме, що Байден налаштований серйозно, то ймовірність нового військового вторгнення (в Україну, - ред.) зменшується, але можливість така однак залишиться. Путін хоче утримувати цю кризу багато тижнів. Ми не побачимо вирішення цієї провокації сьогодні чи завтра", - каже він.

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Гербст також розповів, чому президент США спочатку проведе зустріч із Путіним, і лише після цього переговорить з президентом України Володимиром Зеленським.

"Я не бачу тут чогось поганого. Важливо, щоб він говорив зі своїми європейськими союзниками, тому що санкції будуть значно сильнішими, якщо вони будуть не тільки з Вашингтона, а й з Брюсселя. Я знаю, що США останніми тижнями мали близькі контакти з Києвом, і Київ в курсі того, про що Байден говоритиме з Путіним", - заявив експосол.

Нагадаємо, 7 грудня президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін проведуть переговори щодо України.

Український дипломат Андрій Веселовський заявив, що Україні не варто розраховувати на воєнну допомогу від західних партнерів у разі нападу Росії.

"Головне чого немає і чого не слід очікувати - реальної військової допомоги. Але я дотримуюся тієї думки, що Путін просто залякує, він воювати не хоче, тому що йому це не вигідно зараз. А ось залякувати він вміє добре: кількість військ, якість військ" і загрози, які він висуває - вони досить вагомі", - говорить дипломат.