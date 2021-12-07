Загроза нападу Росії: Байден озвучить Путіну жорстке попередження

"Путін поки не вирішив, що робити, він перевірятиме наміри Байдена"

Загроза нападу Росії: Байден озвучить Путіну жорстке попередження

Президент США Джо Байден готовий посилити санкції проти Росії та збільшити допомогу Україні через напружену ситуацію на українсько-російському кордоні. Про це президент США скаже лідеру РФ Володимиру Путіну.

Таку думку в ефірі телеканалу "Україна 24" озвучив експосол США в Україні Джон Гербст.

"Байден готовий підтвердити санкції та військову допомогу для України, на мій погляд. Можливо, навіть дозволити відправити НАТОвські війська до кордонів Росії. Я переконаний у тому, що про все це Байден говоритиме Путіну. Але, на мій погляд, Путін поки що не вирішив, що робити. І якщо він вважатиме, що Байден налаштований серйозно, то ймовірність нового військового вторгнення (в Україну, - ред.) зменшується, але можливість така однак залишиться. Путін хоче утримувати цю кризу багато тижнів. Ми не побачимо вирішення цієї провокації сьогодні чи завтра", - каже він.

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Гербст також розповів, чому президент США спочатку проведе зустріч із Путіним, і лише після цього переговорить з президентом України Володимиром Зеленським. 

"Я не бачу тут чогось поганого. Важливо, щоб він говорив зі своїми європейськими союзниками, тому що санкції будуть значно сильнішими, якщо вони будуть не тільки з Вашингтона, а й з Брюсселя. Я знаю, що США останніми тижнями мали близькі контакти з Києвом, і Київ в курсі того, про що Байден говоритиме з Путіним", - заявив експосол.

Нагадаємо, 7 грудня президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін проведуть переговори щодо України.

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"Головне чого немає і чого не слід очікувати - реальної військової допомоги. Але я дотримуюся тієї думки, що Путін просто залякує, він воювати не хоче, тому що йому це не вигідно зараз. А ось залякувати він вміє добре: кількість військ, якість військ" і загрози, які він висуває - вони досить вагомі", - говорить дипломат.

Джерело Україна 24 Теги Київ Росія Володимир Путін США перемовини Джо Байден Україна