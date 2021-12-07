17:06, Сьогодні

Що Байден скаже Путіну про Україну - думка політолога Перспектива членства України в НАТО не стане центральною темою переговорів, вважає Владислав Фарапонтов

Президент США Джо Байден пояснить президенту Росії Володимиру Путіну свою позицію щодо військової та фінансової підтримки України, але про її можливий вступ до НАТО не йдеться.

Про це під час телемарафону "Червоні лінії: Вашингтон//Москва" на телеканалі "Україна 24" розповів політолог-американіст Владислав Фарапонтов.

На його думку, тема вступу України до НАТО навряд чи буде центральною на переговорах двох президентів, хоча й "однозначно підніматиметься".

"Мені здається, що це була певною мірою медійна історія напередодні зустрічі. Ці "червоні лінії" - не дуже вдалий пас збоку Москви Вашингтону, і Джо Байдену не лишалося нічого, як сказати - я не погоджуюсь з жодними червоними лініями. А що він ще міг сказати теоретично? Інакша позиція, ніж він сказав, озвучена не могла бути. Тому я думаю, що де-факто Джо Байден пояснить ще раз, в чому полягає співпраця України з так званим колективним Заходом і конкретно зі Сполученими Штатами - що це військова та фінансова підтримка, але про вступ України до НАТО завтра не йдеться", - зазначив експерт.

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На запитання, чи задовольнить така відповідь Путіна, Фарапонтов відповів:

"Я думаю, що в короткостроковій перспективі це дозволить як мінімум знизити напругу. Це такий хід, який може Байден використати і пояснити, що ми не говоримо, що Україна завтра-післязавтра стає членом НАТО".

Водночас, політолог нагадав, що адміністрація США висловила свою принципову позицію через низку американських ЗМІ з посиланням на "анонімні джерела".

"Коли так роблять, то де-факто це означає, що це якраз позиція адміністрації. Позиція Сполучених Штатів принципово в іншому - що будь-яка держава є вільною у векторі своєї зовнішньої політики. Тобто, якщо Україна хоче приєднатися до НАТО, якщо записано це в нашій Конституції, то нехай", - пояснив він.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін на інвестиційному форумі "Росія кличе!" заявив про "червоні лінії", які Заходу не можна переходити у відносинах з Росією. Ними, за словами Путіна, є подальше наближення інфраструктури НАТО до російських кордонів та розміщення на території України ударних комплексів.

7 грудня президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін проведуть переговори щодо України.

Нардеп Микола Княжицький зазначив, що зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна нині немає сенсу.

"Заява Володимира Зеленського в парламенті про те, що він готовий до переговорів із Путіним, на мою думку, показує слабкість нашої позиції. По-перше, сам Путін не готовий до цієї розмови, він не раз про це говорив. А якщо готовий, то тільки в тому випадку, якщо ми підемо на якісь значні поступки, інакше навіщо йому ця розмова. А що буде в результаті поступок? Частина населення, очевидно, категорично це не сприйме… І це може призвести до серйозного конфлікту всередині України. А такий конфлікт — саме те, що потрібно Путіну, адже це для нього привід ввести війська, щоб комусь "допомогти" або атакувати частину нашої території. Я не вірю, що він зможе захопити всю Україну. Але в тому, що він зможе створити для нас серйозні проблеми на півдні та сході, у мене немає жодних сумнівів", — сказав він.