16:19, Сьогодні

Переговори Путіна та Байдена: дипломат розповів, чого не досягне Україна "Західний тиск є"

Зустріч президентів США та РФ Джозефа Байдена Володимира Путіна не зможе повністю знизити градус протистояння між Україною та Росією. Про це сказав в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" український дипломат Андрій Веселовський.

На його думку, напруженість на українському кордоні збережеться і після онлайн-зустрічі Байдена та Путіна.

"Хоча в останні години з'являються деякі приємні речі. Наприклад, заява канцлера Німеччини Шольца (Олаф Шольц - новий канцлер ФРН, - ред.), дуже жорстка, як для німця. Він сказав про те, що неприпустимо перекроювати карти і таке інше. Це на додачу до того, що сказали в ЄС напередодні і що оприлюднив Білий дім у своєму документі про зустріч між Байденом та Путіним. Загалом, західний тиск є", - сказав він.

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Веселовський вважає, що Путін продовжує лише імітувати загрозу нападу на Україну, але, незважаючи на всю небезпеку, нашій країні не варто очікувати серйозної допомоги від західних партнерів.

"Головне чого немає і чого не слід очікувати - реальної військової допомоги. Але я дотримуюся тієї думки, що Путін просто залякує, він воювати не хоче, тому що йому це не вигідно зараз. А ось залякувати він вміє добре: кількість військ, якість військ" і загрози, які він висуває - вони досить вагомі", - говорить дипломат.

Нагадаємо, 7 грудня президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін проведуть переговори щодо України.

Нардеп Микола Княжицький зазначив, що зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського й Володимира Путіна нині немає сенсу.

"Заява Володимира Зеленського в парламенті про те, що він готовий до переговорів із Путіним, на мою думку, показує слабкість нашої позиції. По-перше, сам Путін не готовий до цієї розмови, він не раз про це говорив. А якщо готовий, то тільки в тому випадку, якщо ми підемо на якісь значні поступки, інакше навіщо йому ця розмова. А що буде в результаті поступок? Частина населення, очевидно, категорично це не сприйме… І це може призвести до серйозного конфлікту всередині України. А такий конфлікт — саме те, що потрібно Путіну, адже це для нього привід ввести війська, щоб комусь "допомогти" або атакувати частину нашої території. Я не вірю, що він зможе захопити всю Україну. Але в тому, що він зможе створити для нас серйозні проблеми на півдні та сході, у мене немає жодних сумнівів", — сказав він.