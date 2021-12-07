Переговори Путіна та Байдена: дипломат розповів, чого не досягне Україна

"Західний тиск є"

Переговори Путіна та Байдена: дипломат розповів, чого не досягне Україна

Зустріч президентів США та РФ Джозефа Байдена Володимира Путіна не зможе повністю знизити градус протистояння між Україною та Росією. Про це сказав в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" український дипломат Андрій Веселовський.

На його думку, напруженість на українському кордоні збережеться і після онлайн-зустрічі Байдена та Путіна. 

"Хоча в останні години з'являються деякі приємні речі. Наприклад, заява канцлера Німеччини Шольца (Олаф Шольц - новий канцлер ФРН, - ред.), дуже жорстка, як для німця. Він сказав про те, що неприпустимо перекроювати карти і таке інше. Це на додачу до того, що сказали в ЄС напередодні і що оприлюднив Білий дім у своєму документі про зустріч між Байденом та Путіним. Загалом, західний тиск є", - сказав він.

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Веселовський вважає, що Путін продовжує лише імітувати загрозу нападу на Україну, але, незважаючи на всю небезпеку, нашій країні не варто очікувати серйозної допомоги від західних партнерів. 

"Головне чого немає і чого не слід очікувати - реальної військової допомоги. Але я дотримуюся тієї думки, що Путін просто залякує, він воювати не хоче, тому що йому це не вигідно зараз. А ось залякувати він вміє добре: кількість військ, якість військ" і загрози, які він висуває - вони досить вагомі", - говорить дипломат.

Нагадаємо, 7 грудня президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін проведуть переговори щодо України.

Нардеп Микола Княжицький зазначив, що зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського й Володимира Путіна нині немає сенсу.

"Заява Володимира Зеленського в парламенті про те, що він готовий до переговорів із Путіним, на мою думку, показує слабкість нашої позиції. По-перше, сам Путін не готовий до цієї розмови, він не раз про це говорив. А якщо готовий, то тільки в тому випадку, якщо ми підемо на якісь значні поступки, інакше навіщо йому ця розмова. А що буде в результаті поступок? Частина населення, очевидно, категорично це не сприйме… І це може призвести до серйозного конфлікту всередині України. А такий конфлікт — саме те, що потрібно Путіну, адже це для нього привід ввести війська, щоб комусь "допомогти" або атакувати частину нашої території. Я не вірю, що він зможе захопити всю Україну. Але в тому, що він зможе створити для нас серйозні проблеми на півдні та сході, у мене немає жодних сумнівів", — сказав він.

Джерело Україна 24 Теги Росія Володимир Путін США перемовини Джо Байден Україна