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Путін зруйнував "русский мир" і назавжди втратив Україну – журналіст Журналіст оцінив погрозу Путіна щодо "червоних ліній" для Росії

Президент Росії Володимир Путін зруйнував "русский мир" та назавжди втратив Україну.

Таку думку під час телемарафону "Червоні лінії: Вашингтон//Москва" на телеканалі "Україна 24" висловив литовський журналіст Аудрюс Сяурусявічюс.

"Дуже складно говорити про те, що думає Путін. Він себе уособив як творець "русского мира", але, на мій погляд, він сам і зруйнував цей "русский мир" назавжди. Тому що так званий "русский мир" без України неможливий, а він Україну втратив, я думаю, назавжди", - наголосив він.

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Журналіст прокоментував слова Путіна про те, що вступ України до НАТО стане "червоною лінією" для Росії:

"Я думаю, що питання роздмухується в Росії про вступ і "червоні лінії". На мою думку, НАТО відповіло дуже чітко: хто буде членом НАТО, буде вирішувати НАТО, а не Росія. Це найважливіший сигнал, який востаннє пролунав на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Ризі".

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін на інвестиційному форумі "Росія кличе!" заявив про "червоні лінії", які Заходу не можна переходити у відносинах з Росією. Ними, за словами Путіна, є подальше наближення інфраструктури НАТО до російських кордонів та розміщення на території України ударних комплексів.

7 грудня президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін проведуть переговори щодо України.

Нардеп Микола Княжицький зазначив, що зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна нині немає сенсу.

"Заява Володимира Зеленського в парламенті про те, що він готовий до переговорів із Путіним, на мою думку, показує слабкість нашої позиції. По-перше, сам Путін не готовий до цієї розмови, він не раз про це говорив. А якщо готовий, то тільки в тому випадку, якщо ми підемо на якісь значні поступки, інакше навіщо йому ця розмова. А що буде в результаті поступок? Частина населення, очевидно, категорично це не сприйме… І це може призвести до серйозного конфлікту всередині України. А такий конфлікт — саме те, що потрібно Путіну, адже це для нього привід ввести війська, щоб комусь "допомогти" або атакувати частину нашої території. Я не вірю, що він зможе захопити всю Україну. Але в тому, що він зможе створити для нас серйозні проблеми на півдні та сході, у мене немає жодних сумнівів", — сказав він.