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Зустріч Байдена і Путіна: експерт звернув увагу на те, про що варто замислитись Україні пора самостійно почати відповідати на питання про своє майбутнє, а не чекати зовнішніх рішень, вважає Семенюк

На зустрічі президенти США Джозеф Байден і Росії Володимир Путін вперше за 7 років обговорюватимуть Україну на такому високому рівні без її участі. Які "підводні камені" можуть бути в результаті такої зустрічі, проаналізував у телемарафоні "Червоні лінії: Вашингтон//Москва" на телеканалі "Україна 24" експерт-міжнародник Тарас Семенюк.

"Тут є про що замислитись. Перший пункт - про нас говорять без нас. Це вперше з 2014 року на такому рівні про Україну говоритимуть. По друге, я очікую, що можуть винести нам низку принизливих пропозиції, які ми змушені будемо приймати", — зазначив експерт.

Він підкреслив, що для того, щоб зрозуміти, як перемовини Байдена і Путіна можуть позначитися на Україні, потрібно знати деталі самої розмови.

"Треба знати деталі, про що говорили, щоб потім заявляти - чи погоджують з нами наші позиції, чи ні. Але я виходжу з того, що ми очікуємо, що за нас хтось буде вирішувати нашу долю. Розмова Байдена з Путіним повинна дати нам певні відповіді на питання. А чому ми не продукуємо ці відповіді, чому ми самі не куємо свого майбутнього, а очікуємо, що за нас хтось прийматиме рішення?",- сказав Семенюк.

Експерт також прокоментував "червоні лінії", що стосуються розширення інфраструктури НАТО на сході Європи. Він нагадав, що з часів кінця існування СРСР деякі усні обіцянки були отримані президентом Михайлом Горбачовим. Однак, як зазначив Семенюк, документального підтвердження таких "червоних ліній" він не бачив.

"Була така вимога, були озвучені такі "червоні лінії". Принаймні, документів, які б свідчили про фіксацію того, що НАТО не буде розширюватися на Схід, я не бачив. Якби мені хтось це показав, то це було б вагомим аргументом. Була вербальна обіцянка на знак того, що буде досягнутий паритет між США і Радянським Союзом. Але у 2008 році Путін на Мюнхенській конференції з безпеки сказав, що найбільша катастрофа - це розпад Радянського Союзу. Тому він сьогодні вимагає юридичної фіксації того, що НАТО не буде розширюватися на Схід". - сказав Семенюк.

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Він також нагадав, що Україна сама може вимагати від Росії письмових гарантій про ненапад через те, що Будапештський меморандум не зміг вплинути на збереження територіальної цілісності нашої країни.

"Якби була така фіксація, якби НАТО зафіксувало документально таке нерозширення, то це б тоді означало, що нам говорили одне, а виконали зовсім інше, і Захід пішов на поступки Росії. Я це так розумію. Але у нас є також аргумент - Будапештський меморандум теж підписувався про те, що всі сторони-підписанти, гарантують нашу територіальну цілісність. Але з боку Росії це не дотрималося. Тому ми теж можемо вимагати якихось чітких гарантій від Росії, навіть письмових про те, що нападу та ескалації військ не буде ... Проблема в іншому. Ми займаємо певну пасивну позицію сьогодні. І саме тому питання - чи підуть на користь Україні переговори Путіна і Байдена, — це наша пасивна позиція. Ми очікуємо, що навіть у цій ситуації може щось статися, і від нас росіяни відступлять. Росіяни не відступлять від наших кордонів", - вважає експерт.

Раніше політексперт Олександр Солонтай зазначив, що для України було б краще, якби президент США Джозеф Байден провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським до діалогу з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Дві розмови повинні бути в України зі Сполученими Штатами Америки. Одна - до розмови Байдена з Путіним, але трошки на меншому рівні, тобто на рівні команди Байдена. Друга - після зустрічі Байдена з Путіним на найвищому рівні, між президентом України та президентом США. Очевидно, що до телефонної розмови з Путіним, предмет розмови (США та України - ред.) буде спрямований на врахування інтересів України. На жаль, після зустрічі Байдена з Путіним - це вже інформування української сторони про те, як українські питання обговорювалися між США і Росією. Тому тут ми вже менший суб'єкт. До розмови Байдена з Путіним - Україна суб'єкт, ми можемо якось впливати на американську сторону, підкреслюючи українські інтереси. Після цієї зустрічі Україна вже просто буде проінформована", - підкреслив Солонтай.

Крім того, раніше нардеп Микола Княжицький зазначив, що зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна нині немає сенсу.

"Заява Володимира Зеленського в парламенті про те, що він готовий до переговорів із Путіним, на мою думку, показує слабкість нашої позиції. По-перше, сам Путін не готовий до цієї розмови, він не раз про це говорив. А якщо готовий, то тільки в тому випадку, якщо ми підемо на якісь значні поступки, інакше навіщо йому ця розмова. А що буде в результаті поступок? Частина населення, очевидно, категорично це не сприйме… І це може призвести до серйозного конфлікту всередині України. А такий конфлікт — саме те, що потрібно Путіну, адже це для нього привід ввести війська, щоб комусь "допомогти" або атакувати частину нашої території. Я не вірю, що він зможе захопити всю Україну. Але в тому, що він зможе створити для нас серйозні проблеми на півдні та сході, у мене немає жодних сумнівів", — сказав він.