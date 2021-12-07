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Діалог Зеленського з Байденом був важливий до зустрічі з Путіним - політексперт Олександр Солонтай пояснив, чому для України була важлива зустріч Зеленського і Байдена до переговорів з Путіним

Для України було б краще, якби президент США Джозеф Байден провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським до діалогу з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це повідомив у програмі "Ранок чемпіонів" на телеканалі "Україна 24" політексперт Олександр Солонтай.

"Дві розмови повинні бути в України зі Сполученими Штатами Америки. Один - до розмови Байдена з Путіним, але трошки на меншому рівні, тобто на рівні команди Байдена. Другий - після зустрічі Байдена з Путіним на найвищому рівні, між президентом України та президентом США. Очевидно, що до телефонної розмови з Путіним, предмет розмови (США та України - ред.) буде спрямований на врахування інтересів України. На жаль, після зустрічі Байдена з Путіним - це вже інформування української сторони про те, як українські питання обговорювалися між США і Росією. Тому тут ми вже менший суб'єкт. До розмови Байдена з Путіним - Україна суб'єкт, ми можемо якось впливати на американську сторону, підкреслюючи українські інтереси. Після цієї зустрічі Україна вже просто буде проінформована", - підкреслив Солонтай.

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Він також пояснив свої побоювання, що стосуються розмови Байдена і Зеленського після діалогу з Путіним.

"Чому я очікую, чогось серйозного і малоприємного для нас? Якщо до нашого відома доведуть, що американський президент і Кремль говорили між собою про те, що найближчим часом навіть закриті розмови, думки про розширення НАТО, про будь-які посилення співпраці між НАТО та Україною (відбуватися не будуть - ред.), хіба це для нас буде приємна звістка, в умовах, коли у нас в Конституції закладено курс на НАТО, коли населення хоче, щоб ми приєдналися до НАТО, коли ми зверталися на міжнародному рівні до всіх країн про те, що ми хочемо бути партнерами НАТО? Вони й так гальмують роками. І після цієї зустрічі, наприклад, Байден каже, що, мовляв, так, ми переговорили з Путіним, і для зменшення ескалація найближчим часом подібні розмови відкладаються. Ми з вами будемо в дуже негативному настрої. Тому я дійсно побоююся таких інформаційних зустрічей, які відбудуться вже після зустрічі Байдена і Путіна. Хотілося б, щоб зустріч між Байденом і Зеленським відбулася до переговорів (президентів США і РФ - ред.), але, на жаль, вона відбудеться на більш низькому рівні", - сказав політексперт.

Нагадаємо, переговори між президентом США Джо Байденом і президентом РФ Володимиром Путіним були заплановані на вівторок, 7 грудня, по відеозв'язку. Сторони планували обговорити занепокоєння США з приводу нарощування військової сили Росії на кордоні з Україною, а також інші теми.

Раніше нардеп Микола Княжицький зазначив, що зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна на цей час не має сенсу.

"Заява Володимира Зеленського в парламенті про те, що він готовий до переговорів із Путіним, на мою думку, показує слабкість нашої позиції. По-перше, сам Путін не готовий до цієї розмови, він не раз про це говорив. А якщо готовий, то тільки в тому випадку, якщо ми підемо на якісь значні поступки, інакше навіщо йому ця розмова. А що буде в результаті поступок? Частина населення, очевидно, категорично це не сприйме… І це може призвести до серйозного конфлікту всередині України. А такий конфлікт — саме те, що потрібно Путіну, адже це для нього привід ввести війська, щоб комусь "допомогти" або атакувати частину нашої території. Я не вірю, що він зможе захопити всю Україну. Але в тому, що він зможе створити для нас серйозні проблеми на півдні та сході, у мене немає жодних сумнівів", — сказав він.