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Бутусов пояснив, чому втрутився у "Вагнергейт" "Це для мене були дуже загрозливі фактори"

Якби був звичайний порядок дій у справі щодо "вагнерівців", визначений регламентом у таких випадках, запитань не було б взагалі. Про це заявив в ефірі програми "ХАРД з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" журналіст Юрій Бутусов.

"Я взагалі не чіпав цю тему, якби було проведено законне розслідування, тобто був витриманий законний порядок дій у наших розвідувальних службах. На жаль, після того, як стався провал спецоперації, миттєво впродовж кількох днів був звільнений не лише керівник воєнної розвідки Василь Бурба, але й ще інші 4 співробітники - керівники цієї операції - були відсторонені від посад і фактично розслідування було заблоковано. Якби був звичайний порядок дій, визначений регламентом у таких випадках... запитань не було б взагалі. На жаль, цього розслідування не відбулося. Всі сидять мовчки, всіх людей викинули. Причому викинули - це було для мене особисто прикро - людей, в яких є значні заслуги перед нашою державою", - сказав він.

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"Змінити Бурбу керівник може завжди, але одночасно розслідування було заблоковано тим, що була звільна одразу ціла група розвідників. Це були керівники ГУР МО. Їх всіх звільнили, хто був причетний до спецоперації, і також одночасно з ними були затримані та було пред'явлено звинувачення - абсолютно вигадані - ще одній групі розвідників ГУР МО - вже по справі штурму донецької в'язниці "Ізоляція", - розповів журналіст.

За його словами, є цілий ланцюжок подій:

"Якби не було цього ланцюжка, то можна було б казати: "Ну, знаєте, така окрема випадковість. Не треба на це звертати увагу. Можливо, хтось щось випадково зробив". Але насправді це не випадковість, це послідовність подій. І я зреагував саме на цю послідовність подій, яка збіглася зі спробою керівництва держави чомусь за будь-яку ціну домовитися з Москвою про припинення вогню у 2020 році. Це для мене були дуже загрозливі фактори. Я тільки тому вирішив, що маю втрутитися і про цю ситуацію заявити. Щоб так заявити, в мене була велика кількість джерел. Як це вже зрозуміло, це не був один Бурба. Це була ціла група українських розвідників, а також джерела не лише в ГУР МО, а й ті джерела, які... я безпосередньо спілкуюся з нашими закордонними союзниками в НАТО. Тому я був впевнений у тому, що роблю, та розумів відповідальність".

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на пресконференції розкритикував колишнього главу військової розвідки Василя Бурбу, який заявляв про причетність керівництва України до зриву операції з "вагнерівцями".

"Бурбу я особисто не дуже добре знав. Коли я прийшов, я хотів його звільнити, бо розвідники не дуже добре про нього говорили. Він керував блокуванням транспорту на Майдані, це важливий момент... Потім була історія, що паралельно в резиденції, де я тимчасово живу, проживав пан Бурба. Відремонтував її за 11 млн. Він бізнесмен, але це розвідка, це ж не Бессарабка. Усім відомо, що він займався таким бізнесом, він отримував ту чи іншу інформацію і заробляв на цьому гроші. Такий керівник розвідки мене не влаштовував, не влаштовував і майбутнього міністра оборони. Усі розвідники та великі бізнесмени про це знали. Може, чутки, а може, й ні", - сказав він.

Раніше Василь Бурба заявив, що однією з причин зриву спецоперації щодо "вагнерівців" міг бути "кріт" в українській владі.

"Провал спецоперації - це тільки ланцюжок провалів, які відбуваються останнім часом. Людей звільняють, у людей забирають документи прикриття. В командирів груп у липні стріляють у Києві. Тобто це ланцюг, і мало б слідство за рік відповісти - у нас є кріт, чи немає?" - наголосив він.