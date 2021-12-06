23:26, Вчора

Комаровський розповів, чи стане він президентом "Головна мета політика – влада"

Відомий лікар Євген Комаровський в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" сказав, що не рветься до політики.

"Я нікуди не рвуся, боронь Боже. Мені ставлять запитання - я вмію на них відповідати зрозумілою мовою. Це моя головна місія. І ще я вмію ставити запитання, на які потрібно давати відповіді", - сказав він.

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Також він прокоментував інформацію про те, що може піти в президенти на наступних виборах в Україні:

"Я не можу бути політиком, тому що... головна мета політика - влада. Для мене влада гидка. Мені не подобається влада. Я цього не люблю. Моя влада далі за мою сім'ю нікуди далі не простягається. Я й у своїй сім'ї цю владу віддав би, а вони не хочуть брати".

Раніше журналіст Дмитро Гордон сказав, що голова Офісу президента Андрій Єрмак має величезну владу над главою держави.

"Я знаю Андрія Єрмака давно, багато років. Я вважаю його дуже розумною людиною. Він дуже розумний, дуже інтелігентний, з дуже доброї родини. Вважаю, що він сьогодні керує і президентом, і Україною. Я можу бути неправий, але це моя думка. Я вважаю, що сьогодні країною та президентом Зеленським керує Андрій Єрмак. Я вважаю, що Андрій Борисович має величезну владу над президентом та всім Офісом. Я вважаю, що він замкнув вхід до президента повністю на себе, і що він є людиною величезних здібностей, тому що такого сильного голови Офісу... Були серйозні глави Офісу, але щоб так серйозно взяти кермо влади — такого не було ніколи", — сказав він.