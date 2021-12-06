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Саакашвілі написав листа Голованову: подробиці Михайло Саакашвілі висловив у листі надію на те, що він скоро повернеться до Києва

Третій президент Грузії, голова українського Офісу реформ Михайло Саакашвілі передав в Україну черговий лист. Лист був адресований телеведучому каналу "Україна 24" Василю Голованову.

Подробиці листа стали відомі в програмі "Час Голованова" 6 грудня. Лист було датовано 29 листопада 2021 року.

"Вася, спасибі величезне за підтримку. Пишу після 50 днів голодування з лікарні. Тут після мого приїзду догори ногами стала політика. У мене майже 70% підтримки з опитувань, так що свою функцію я виконав, але сподіваюся скоро повернутися до Києва. Сподіваюся, в цей турбулентний час ви прорветеся, і все буде добре. Удачі. Михайло Саакашвілі", - повідомлялося в листі.

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Стало відомо, що Михайла Саакашвілі у в'язниці "лікували" психотропними препаратами, незважаючи на те, що лікарі їх йому не прописували. Про це розповіла народний депутат Єлизавета Ясько.

За її словами, вона дізналася про це, коли відвідувала Саакашвілі в лікарні в минулі вихідні. Дозу психотропних препаратів, за її словами, систематично збільшували, а це може загрожувати втратою слуху та зору. Ясько повідомила, що такі дії цілком потрапляють під категорію злочину і тортур.

"Почали давати цей препарат, коли він був ще у в'язниці в Руставі. Потім продовжували в Глдані. Коли його перевели у військовий госпіталь, то збільшили цю дозу до якоїсь абсолютно неймовірної кількості. Він сильно скаржився, що він не міг спати, що у нього дуже сильна тривога, що у нього постійно відбуваються дуже дивні симптоми та процеси, що є проблема зі слухом, із зором, і що він дуже сильно втомлюється",- сказала Ясько.

Доктор Євген Комаровський, який був в ефірі програми "Час Голованова", коли було зачитано лист від Саакашвілі, прокоментував ситуацію із застосуванням психотропних препаратів.

"Звичайно, дуже б хотілося побажати йому скоріше повернутися до нас, дуже б хотілося. Дуже мене насторожує ситуація з приводу психотропних засобів. Річ у тому, що якщо виявлені психотропні засоби й зараз їх перестануть давати, то зазвичай у всіх цих препаратів є так званий "синдром відміни". Тобто, якщо їх перестають давати, то їх треба зменшувати за особливими схемами. Тут ситуація, з медичної точки зору, дуже неоднозначна. Але я думаю, що Михайло Саакашвілі впорається", - зазначив Комаровський.

Нагадаємо, в середині листопада Михайло Саакашвілі написав Дмитру Гордону невеликий лист, в якому подякував йому за підтримку.

"Дімо, дякую ще раз! Тут підіймається величезна хвиля протестів, але ваші виступи й на грузинів мають велике значення, так само як вони буквально рятують мені життя. Було хороше інтерв'ю з Бубою (грузинський актор Вахтанг Кікабідзе - ред.). Обіймаю. Міша", - йдеться в листі Саакашвілі до Гордона.

Раніше голова громадської організації "багатонаціональна Грузія" Арнольд Степанян повідомив, що третій президент Грузії Михайло Саакашвілі відновлюється в госпіталі після голодування, паралельно проходять судові засідання. Саакашвілі інкримінують низку злочинів, у двох справах його засудили заочно. Біля будівлі суду проходять мітинги його прихильників.

Експерт також спростував слова матері Саакашвілі Гіулі Аласанії щодо того, що її сина катують у в'язниці:

"Що стосується тортур у в'язниці - не згоден з тим, що його катують. Видно по всьому, що його не катують і не катуватимуть. Таку особу, як Саакашвілі, чіпати зайвий раз, я сподіваюся, ніхто не буде, тому що дуже велика увага до його персони з боку міжнародної спільноти".

Нагадаємо, експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі повернувся на Батьківщину напередодні виборів, щоб підтримати своїх прихильників - опозиційну партію "Єдиний національний рух". 1 жовтня стало відомо, що Саакашвілі був заарештований грузинськими правоохоронцями. Проти Саакашвілі в Грузії порушено 4 кримінальні справи, зокрема, за зловживання повноваженнями під час перебування президентом і розтрату бюджетних коштів. Саакашвілі заочно засуджений до 6 років ув'язнення. Після арешту Саакашвілі оголосив голодовку.

20 листопада вперше після повернення до Грузії та арешту Саакашвілі привезли до будівлі Тбіліського міського суду. Політика доправили з військового шпиталю в Горі, де він проходить реабілітацію після 50-денної голодовки.