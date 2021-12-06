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Нагадує Росію: політик розкритикував закон щодо олігархів Російський опозиціонер розповів, що не так із боротьбою з олігархами в Україні

Методи боротьби з олігархами в Україні розкритикував у програмі "Реальна політика з Євгенієм Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" засновник "Форуму вільної Росії", опозиціонер Гаррі Каспаров.

"Я не відчуваю жодних симпатій до олігархічного способу управління. Я вважаю, що багато проблем, з якими Росія зараз стикається, йдуть з 90-х років, тому що влада, по суті, породила олігархів. І Україна, на жаль, теж, попри відмінності з Росією і значно демократичніший устрій політичного життя і суспільства, опинилися в полоні олігархічних розбірок. Наскільки я знаю, те, що я читаю у пресі, вказує на те, що багато друзів України висловлюють занепокоєння тим, що й адміністрація президента Зеленського не зробила рішучих кроків, щоб цю олігархічну систему координат якось реформувати", — сказав він.

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Каспаров вважає, що Офіс президента рухається не в той бік.

"Але коли я чую, що замість справжніх антиолігархічних реформ йдеться про те, щоб забрати у приватного бізнесу телеканали, я, звичайно, відразу згадую те, що трапилося в Росії 20 років тому, коли під прапором боротьби з олігархами була проведена операція з ліквідації незалежного телебачення. Чим це закінчується, ми знаємо. Тому хотілося б почути від президента Зеленського та його адміністрації якісь комплексні заходи щодо ліквідації великих елементів корупції в економічній системі. А починати із засобів масової інформації – це рухатись у зовсім інший бік, і це може призвести до серйозного погіршення загального демократичного клімату в Україні", — сказав він.

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Зазначимо, одна з провідних неурядових організацій у США Atlantic Council на своєму сайті розкритикувала український закон про олігархів, назвавши його способом звести рахунки з обраними суперниками.

Також аналітики Atlantic Council вважають, що західні партнери України не можуть дозволити собі залишатися байдужими до недоліків стратегії деолігархізації.

Нагадаємо, Верховна Рада 1 липня ухвалила у першому читанні законопроєкт №5599 про обмеження впливу олігархів. Мета документа – запобігання загрозам нацбезпеці через надмірний вплив осіб, які мають значну економічну та політичну вагу. Такі особи позначаються як олігархи.

Положення документа, зокрема, передбачають встановлення ознак, за якими особа може бути віднесена до олігархів. Крім того, у законопроєкті йдеться про створення Реєстру олігархів.