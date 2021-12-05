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Будемо довго мати наслідки — нардеп про заяву Зеленського щодо "перевороту" Ярослав Железняк розповів, як Україні нашкодила заява президента

Заява президента Володимира Зеленського про держпереворот принесе Україні проблеми, заявив у програмі "Висока напруга" на телеканалі "Україна 24" нардеп Ярослав Железняк.

"Божевільна дурість, яка була сказана, дуже нашкодила Україні. Ми дуже довго отримуватимемо негативні наслідки насамперед для економіки. Бо як тільки президент це заявив - у всіх світових ЗМІ це відразу пройшло як "президент України заявив про державний переворот", на Bloomberg, головному ресурсі для інвесторів це виходить... І далі ви не поясните, що президент насправді сказав, що у нього є незрозуміло звідки якісь записи п'яних ФСБ-шників, які там щось обговорювали... Це не те що не може коментувати президент, таке навіть депутатам не можна коментувати", — сказав він.

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Железняк поділився спогадами про 1 грудня, у день, коли нібито мав бути переворот.

"Я був зранку в парламенті, нам обіцяли мітинги, такий тизер був. Поліцейських дуже багато... Я так і не побачив мітингувальників, крім ФОПів, які завжди стоять на площі Конституції", — сказав він.

Нагадаємо, 26 листопада президент Володимир Зеленський провів пресмарафон, на який запросили представників 30 ЗМІ, відібраних Офісом президента. Під час спілкування з журналістами президент заявив, що отримав інформацію про можливу підготовку державного перевороту в Україні, й що в це питання нібито може включитися бізнесмен Рінат Ахметов.

Своєю чергою Рінат Ахметов спростував заяви президента Володимира Зеленського.

"Інформація, оприлюднена Володимиром Зеленським про нібито втягування мене в якийсь держпереворот, є суцільною брехнею. Мене обурює поширення цієї брехні, незалежно від того, якими мотивами керується президент. Моя позиція була і буде однозначною – незалежна демократична та цілісна Україна з Кримом та моїм рідним Донбасом. Мої дії це підтверджують.

Як громадянин України, найбільший інвестор, платник податків і роботодавець країни й надалі захищатиму вільну Україну, вільну економіку, демократію та свободу слова. І зроблю все від себе залежне, аби авторитаризму та цензури в Україні не було", — заявив він.