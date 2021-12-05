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Зустріч Путіна та Зеленського не потрібна – нардеп пояснив чому Микола Княжицький розповів, до чого може призвести зустріч президентів України та Росії

Зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна на цей час не має сенсу, заявив у програмі "Висока напруга" на телеканалі "Україна 24" нардеп Микола Княжицький.

"Заява Володимира Зеленського в парламенті про те, що він готовий до переговорів із Путіним, на мою думку, показує слабкість нашої позиції. По-перше, сам Путін не готовий до цієї розмови, він не раз про це говорив. А якщо готовий, то тільки в тому випадку, якщо ми підемо на якісь значні поступки, інакше навіщо йому ця розмова. А що буде в результаті поступок? Частина населення, очевидно, категорично це не сприйме… І це може призвести до серйозного конфлікту всередині України. А такий конфлікт — саме те, що потрібно Путіну, адже це для нього привід ввести війська, щоб комусь "допомогти" або атакувати частину нашої території. Я не вірю, що він зможе захопити всю Україну. Але в тому, що він зможе створити для нас серйозні проблеми на півдні та сході, у мене немає жодних сумнівів", — сказав він.

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Княжицький зазначив, що Україні буде складно протистояти нападу своїми силами.

"Коли ми часто говоримо, що у нас дуже сильна армія, то всі спостерігачі кажуть, що, на жаль, хоча наша армія за бойовим духом стала сильнішою, - у нас вибухали склади, є проблеми з озброєнням, проблеми з авіацією, з ППО. І без серйозної західної підтримки ми будемо у дуже слабкій ситуації", — сказав він.

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Нагадаємо, німецький таблоїд Bild опублікував карту-схему передбачуваного вторгнення РФ в Україну. Схема була побудована на висновках джерел із НАТО та української розвідки. Bild пише, що вторгнення може бути заплановане на січень-лютий 2022 року. Видання зазначає, що атака може початися одночасно з Криму та з окупованої частини східної України.