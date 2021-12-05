Зустріч Путіна та Зеленського не потрібна – нардеп пояснив чому

Микола Княжицький розповів, до чого може призвести зустріч президентів України та Росії

Зустріч Путіна та Зеленського не потрібна – нардеп пояснив чому

Зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна на цей час не має сенсу, заявив у програмі "Висока напруга" на телеканалі "Україна 24" нардеп Микола Княжицький.

"Заява Володимира Зеленського в парламенті про те, що він готовий до переговорів із Путіним, на мою думку, показує слабкість нашої позиції. По-перше, сам Путін не готовий до цієї розмови, він не раз про це говорив. А якщо готовий, то тільки в тому випадку, якщо ми підемо на якісь значні поступки, інакше навіщо йому ця розмова. А що буде в результаті поступок? Частина населення, очевидно, категорично це не сприйме… І це може призвести до серйозного конфлікту всередині України. А такий конфлікт — саме те, що потрібно Путіну, адже це для нього привід ввести війська, щоб комусь "допомогти" або атакувати частину нашої території. Я не вірю, що він зможе захопити всю Україну. Але в тому, що він зможе створити для нас серйозні проблеми на півдні та сході, у мене немає жодних сумнівів", — сказав він.

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Княжицький зазначив, що Україні буде складно протистояти нападу своїми силами.

"Коли ми часто говоримо, що у нас дуже сильна армія, то всі спостерігачі кажуть, що, на жаль, хоча наша армія за бойовим духом стала сильнішою, - у нас вибухали склади, є проблеми з озброєнням, проблеми з авіацією, з ППО. І без серйозної західної підтримки ми будемо у дуже слабкій ситуації", — сказав він.

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Нагадаємо, німецький таблоїд Bild опублікував карту-схему передбачуваного вторгнення РФ в Україну. Схема була побудована на висновках джерел із НАТО та української розвідки. Bild пише, що вторгнення може бути заплановане на січень-лютий 2022 року. Видання зазначає, що атака може початися одночасно з Криму та з окупованої частини східної України.

Джерело Україна 24 Теги Володимир Зеленський Володимир Путін