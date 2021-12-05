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Цемах боявся, що не потрапить в обмінний список, його даремно поспішили віддати - Луценко Терориста Володимира Цемаха могли обміняти за прискореним алгоритмом, щоб догодити Росії, вважає Юрій Луценко

Командир бойовиків у "ДНР" Володимир Цемах не повинен був потрапити до обмінного списку у 2019 році, бо у Генпрокуратурі були проти цього. Деталі про це повідомив у програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" колишній генпрокурор Юрій Луценко.

За його словами, Цемаха могли зробити важливим свідком злочинів Росії на території України. Зокрема, йдеться про розслідування падіння у 2014 році пасажирського літака, що виконував рейс MH17, який був збитий з самохідного зенітного ракетного комплексу "Бук".

"Мені розповідали, що він дуже боявся, що не потрапляє в обмін. Якби він не потрапив, то були дуже великі шанси на те, щоб він пішов давати свідчення", — сказав Луценко.

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Луценко пояснив, чому він був проти включення до обмінного списку Цемаха.

"Я категорично був проти цього з однієї простої причини. Свідчення Цемаха, або його участь у Голландії на суді щодо збитого MH17 - це прямий шлях Путіна в Гаагу, в Міжнародний кримінальний суд. Тому що він (Цемах – ред.) свідчив би про те, що Бук був привезений регулярними підрозділами російської армії, а він його розміщував у тому місці, звідки вилетіла ракета", - сказав Луценко.

Ексгенпрокурор також повідомив, що президент Володимир Зеленський просив включити Цемаха до обмінного списку. Луценко відмовився це зробити. 29 серпня 2019 року парламент проголосував за звільнення Луценка з посади голови Генпрокуратури України.

"Вночі президент зателефонував мені службовим телефоном і зажадав включити Цемаха... Я сказав, що цього не буде. Поки я був генпрокурором, я його не включив до списків... Я був звільнений парламентом 29 серпня 2019 року, а вже 3 вересня 2019 року прокурори домоглися від суду продовження арешту Цемаха, утримання його під вартою. 5 вересня 2019 року прийшли вказівки зверху, після чого суд відпустив його під особисте зобов'язання. Потім він полетів до Москви... Треба було дотримуватися класичного міжнародного принципу - його засудити, а потім його вже можна обміняти на своїх полонених. Ми так робили практично завжди, це не є проблемою",— сказав Луценко.

Він також зазначив, що розвідників, які "працювали" по Цемаху, звільнили, як і інших розвідників, причетних до інших спецоперацій.

"Я тоді навіть і уявити собі не міг, що насправді це не помилка, як тепер виявляється, а це усвідомлена позиція. І після цього всіх розвідників, хто виявив Цемаха, звільнили, просто викинули. Те саме сталося з операцією"Вагнер". Її злили, розвідників усіх звільнили. Те саме сталося з усіма розвідниками, які готували операцію щодо "Ізоляції" (в'язниця в "ДНР" – ред.), щодо звільнення десятків наших полонених на території Донецької області. Цю операцію не просто злили - керівника цієї групи обстріляли з бойової зброї в центрі Києва", — сказав Луценко.

Ексгенпрокурор вважає, що такі "зливи" спецоперацій відбуваються на догоду Кремлю.

"Ви подумайте, що відбувається - якщо скласти всі елементи окремо, то бачиш, що це величезна гра для того, щоб Росія була задоволена. Причому ця гра з найвищих кабінетів української влади", - сказав він.

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Володимир Цемах у 2014 році був командиром роти ППО "ДНР" у місті Сніжне. Влітку 2014 року його затримали співробітники СБУ в ході спецоперації на території ДНР. Цемаха вивезли до Києва і помістили під арешт. 5 вересня суд відпустив Цемаха з-під арешту, а 7 вересня його передали в Росію в рамках обміну полоненими.

Нагадаємо, 17 листопада міжнародна група Bellingcat опублікувала першу частину розслідування спецоперації України із затримання бойовиків ПВК "Вагнер".

Протягом року Bellingcat за участю The Insider розслідував обставини унікальної операції спецслужб України, під час якої розвідникам, які працювали під виглядом охоронної компанії при "Роснєфті", вдалося вивезти з Росії десятки найбільш значущих бойовиків ПВК "Вагнера", причетних до військових злочинів в Україні.

Операція мала закінчитися тим, що літак з бойовиками приземлиться на території України, де їх затримають правоохоронці. Проте в останній момент операцію перенесли й 33 найманців затримав КДБ Білорусі.

Офіс генерального прокурора України запросив у Білорусі видачі найманців, які брали участь у бойових діях на Донбасі, проте влада Білорусі видала затриманих вагнерівців Росії.