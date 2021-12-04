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Путін максимально шантажує Захід, щоб йому віддали Україну – Луценко Кремль лякає Європу та США вторгненням в Україну, зазначив екс-генпрокурор

Президент Росії Володимир Путін шантажує Євросоюз і США військами на українському кордоні, щоб вони дозволили йому контролювати Україну.

Про це заявив в ефірі програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" колишній генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Я думаю, що це шантаж Путіна. Він хоче примусити Європейський Союз і Сполучені Штати визнати його право управляти Україною. Пам'ятаємо, що і "Білоруська народна республіка", я б тепер так це називав, бо фактично у Путіна тепер є не тільки "ЛНР" і "ДНР", але й "Білоруська народна республіка", яку очолює самопроголошений президент Лукашенко, також організувала при підтримці Москви так звану міграційну кризу - лякала ЄС. Після того Лукашенко заявив, що може в будь-який день перекрити газопроводи в Європу. Тобто шантаж Заходу задля того, щоб їм віддали Україну, йде максимальними темпами. Цьому свідчення - публікації в американській пресі, німецькій пресі, багатьох інших", - підкреслив Луценко.

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За його словами, "це тиск на Сполучені Штати і ЄС, щоб вони дозволили Путіну продиктувати його бачення Мінських угод".

"Я маю на увазі дуже просту річ. Росія каже - або ми разом примусимо Зеленського підписати визнання "ЛНР-ДНР" з усіма наслідками федералізації України, що випливають, або вторгнення і мільйони біженців до вас... Я сподіваюся, що поки що позиція Сполучених Штатів достатньо чітка, вони заявили, що ніяких умов Путіна вони не сприймають", - заявив ексгенпрокурор.

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Нагадаємо, американське видання The Washington Post із посиланням на дані розвідки США повідомило, що Росія на початку 2022 року планує наступ за участю до 175 тисяч військовослужбовців. Як пише видання, Кремль спрямовує війська до кордону з Україною, вимагаючи від Вашингтона гарантій, що Україна не вступить до НАТО.

Міністр оборони Олексій Резніков 3 грудня у Верховній Раді заявив, що ймовірність масштабної військової ескалації з боку Росії існує.

"Розвідка аналізує всі сценарії, включно з найгіршими. Вона зазначає, що ймовірність масштабної ескалації з боку Росії існує. Найімовірнішим періодом для ескалації може бути кінець січня", - заявив міністр.

При цьому Резніков уточнив, що ескалація – це можливий сценарій, але не обов'язковий.

Екснародний депутат Олег Тягнибок в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Володимир Путін стягує війська до українських кордонів, щоб налякати Захід і змусити до переговорів США і Євросоюз.