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У чому звинувачують Саакашвілі: у Грузії повідомили деталі судового процесу Судом дуже незадоволена міжнародна спільнота

Експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі відновлюється у шпиталі після тюремної голодовки, паралельно проходять судові засідання. Саакашвілі інкримінують низку злочинів, у двох справах його засудили заочно. Біля будівлі суду відбуваються мітинги його прихильників.

Про це в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" розповів голова громадської організації "Багатонаціональна Грузія" Арнольд Степанян.

"Поки що це на рівні чуток, що його намагаються перевести з військового шпиталю, в якому він перебуває, назад до в'язниці. На офіційному рівні цього не було сказано. Я не думаю, що його зараз перевели б. Якщо говорити про його здоров'я, то всі лікарі стверджують, що він почувається краще, але це видно і за його виступами в суді", - повідомив він.

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За словами експерта, експрезидента Грузії судять у кількох справах:

"Йому інкримінують розтрату близько 9 млн ларі - приблизно 3 млн доларів. Це менш серйозне звинувачення... Я згоден з адвокатом, який каже, що президент має представницькі витрати, які він повинен мати право використати. Купив він костюм або найняв кухаря - він президент, він може цим користуватися. Але є і серйозні звинувачення, такі як розгін мітингу та закриття опозиційного телеканалу, побиття опозиційного депутата, хоча він не бив, але йому інкримінують, що він доручив побити. Я думаю, у цьому випадку треба буде поставити крапки над цими звинуваченнями, і нехай це вирішує суд".

Степанян зазначив, що судовий процес над Саакашвілі "проходить, м'яко кажучи, на тлі невдоволення міжнародної спільноти". Експрезидента Грузії у двох справах вже засудили заочно та присудили, відповідно, 3 роки та 6 років ув'язнення.

"Проходять мітинги біля суду, хоча я не сказав би, що велика кількість людей приходить на ці мітинги. Але яка б кількість не приходила, він є, як мінімум, керівником опозиційної політичної партії, за яку проголосували 600 тисяч людей на виборах. Крім того, він є колишнім президентом", - наголосив він.

Експерт також спростував слова матері Саакашвілі Гіулі Аласанії щодо того, що її сина катують у в'язниці:

"Що стосується тортур у в'язниці - не згоден з тим, що його катують. Видно по всьому, що його не катують і не катуватимуть. Таку особу, як Саакашвілі, чіпати зайвий раз, я сподіваюся, ніхто не буде, тому що дуже велика увага до його персони з боку міжнародної спільноти".

Степанян прогнозує, що судовий процес "триватиме доти, доки всі крапки не поставлять".

"Процес дуже політизується... Кожна політична партія намагається максимум вигоди з цього отримати... Я думаю, якщо так далі продовжиться, судовий процес переходитиме в піар чи гонитву за політичними очками", - сказав він.

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Нагадаємо, експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі повернувся на Батьківщину напередодні виборів, щоб підтримати своїх прихильників - опозиційну партію "Єдиний національний рух". 1 жовтня стало відомо, що Саакашвілі був заарештований грузинськими правоохоронцями. Проти Саакашвілі в Грузії порушено 4 кримінальні справи, зокрема, за зловживання повноваженнями під час перебування президентом і розтрату бюджетних коштів. Саакашвілі заочно засуджений до 6 років ув'язнення. Після арешту Саакашвілі оголосив голодовку.

20 листопада вперше після повернення до Грузії та арешту Саакашвілі привезли до будівлі Тбіліського міського суду. Політика доправили з військового шпиталю в Горі, де він проходить реабілітацію після 50-денної голодовки.