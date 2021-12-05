09:58, Сьогодні

Росія працює на двох напрямках: експерт про війська біля кордонів України Путін використовує ті самі методи, що й навесні, зазначив Анатолій Кравчук

Росія, стягуючи війська до кордонів України, працює на двох напрямках, тиснучи як на Київ, так і на Євросоюз.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів військовий експерт Анатолій Кравчук.

Експерт нагадав, що навесні Росія також концентрувала війська біля кордонів України.

"Росія проводила такі самі дії. Дуже сильно вона наганяла під наші кордони війська. І вперше за 8 років війни Захід відреагував. Для мене це було несподівано, тому що до цього з їх боку були лише заяви, що ми дуже сильно стурбовані цим всім, але не більше. І тут вони постали потужною стіною, і дуже конкретно почали пресувати Путіна на всіх напрямках для того, щоб це все збити. Їм вдалося це збити навесні, ця загроза від нас відійшла... Я дуже сподіваюся, що зараз Захід веде ті ж самі інформаційні дії, це проведення потужної інформаційної кампанії проти Росії... Я сподіваюся, що вони досягнуть своєї мети, і Росія так і залишиться на рівні демонстраційних дій і не перейде до конкретних наступальних операцій", - сказав він.

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Кравчук вважає, що політика Кремля пов'язана з тим, що "вони хочуть дотиснути свої енергетичні питання".

"Вони працюють по двох напрямках. Перший - вони влаштували енергетичну кризу в Європі, почавши свій газ то давати, то перекривати. Другий момент - вони почали тиснути на Україну, погрожуючи її окупувати. Це для Європи теж дуже невигідно, тому що це буде дуже потужний регіон небезпеки, що в будь-якому випадку відобразиться на Європі... Ми пам'ятаємо, що було з міграцією з боку Білорусі, але фактично то була Росія. Росія показала, яким потужним може бути потік мігрантів. А ви уявляєте, якщо вони будуть повномасштабно воювати на території України, що буде збоку України для Європи? Буде маса людей", - пояснив військовий експерт.

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Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков 3 грудня у Верховній Раді заявив, що ймовірність масштабної військової ескалації з боку Росії існує.

"Розвідка аналізує всі сценарії, включно з найгіршими. Вона зазначає, що ймовірність масштабної ескалації з боку Росії існує. Найімовірнішим періодом для ескалації може бути кінець січня", - заявив міністр.

При цьому Резніков уточнив, що ескалація – це можливий сценарій, але не обов'язковий.

Екснародний депутат Олег Тягнибок в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Володимир Путін стягує війська до українських кордонів, щоб налякати Захід і змусити до переговорів США і Євросоюз.

"Україна Путіна і Москву цікавить на другому плані. Все це стягування військ, брязкання зброєю - намагання показати свою силу, потугу. Ми це бачили ще пів року тому - у березні-квітні. Це не заради того, щоб залякати Україну в даній ситуації. В цій ситуації це так зване примушування до миру Байдена і європейських країн - за допомогою нас. Ми між молотом і ковадлом опиняємось. Путіну треба, щоб його просили", - пояснив політик.