17:04, Сьогодні

"Не відповідає обіцянкам президента": нардеп розкритикувала новий держбюджет "Цей бюджет не просто не соціальний"

У бюджеті на 2022 рік не закладено достатньо грошей для проведення Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), зазначила в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" народна депутатка від партії "Голос" Інна Совсун.

"25% коштів, які необхідні для проведення цього надзвичайного державного завдання, не додали - це 100 млн грн. Натомість додали 400 млн грн на президентський університет, який поки що є великою фікцією. Це запитання до того, які є пріоритети. Є поточні речі, які необхідні, щоб забезпечувати справедливий доступ до університетів для українців, але на них не вистачає грошей. Натомість на піар-проєкти дійсно знаходять", - зазначила вона.

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"Президент, наприклад, казав про велику термомодернізацію, що буде 30 млрд грн виділено на заходи енергоефективності на енергозбереження. Партія "Голос" всіляко підтримує заходи енергоефективності - це дуже важливо. Але треба визнати, що в бюджеті на наступний рік закладені не 30 млрд грн, а 2,6 млрд грн. На українські авіалінії, якими так само з незрозумілих причин пишається президент, - це не на часі ідея, яка навряд чи спрацює, - виділяється цілий мільярд гривень. Це багато в масштабі країни, а в авіакомпанії - це 1 середнього розміру літак можна купити", - розповіла вона.

На думку народної депутатки, цей бюджет не просто не соціальний:

"Він не відповідає обіцянкам, які президент добу до того дав у залі парламенту. І це не про послідовну політику так точно".

Нагадаємо, Верховна Рада 2 грудня ухвалила закон "Про державний бюджет України на 2022 рік". За відповідне рішення проголосувало 268 народних депутатів.

У дежрбюджеті-2022 встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2393 грн (з 1 січня), 2508 грн (з 1 липня), 2589 грн (з 1 грудня). Прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років з 1 січня становитиме 2100 грн, з 1 липня – 2201 грн, з 1 грудня – 2272 грн; для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 2618 грн, з 1 липня – 2744 грн, з 1 грудня – 2833 грн; для працездатних осіб: з 1 січня – 2481 грн, з 1 липня – 2600 грн, з 1 грудня – 2684 грн.

Експерт з питань соцполітики Андрій Павловський в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що методики визначення прожиткового мінімуму в Україні є застарілими.

"Зверніть увагу, що мінімальна пенсія - 1934 грн, а фактичний прожитковий мінімум для непрацездатних осіб - 3760 грн. Тобто вдвічі менше в нас прожитковий мінімум на фактичні показники. І так по всім соціальним стандартам. І так само зменшений прожитковий мінімум уряд заклав у бюджет на наступний рік. Тобто в нас наступного року всі соціальні показники, соціальні програми будуть вдвічі недофінансовані", - сказав Павловський.