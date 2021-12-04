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Війська РФ біля кордонів України: що Путін хоче показати росіянам Політолог Дмитро Корнійчук переконаний, що РФ не нападе

Президент Росії Володимир Путін хоче продемонструвати росіянам, що він "рятує країну від натовського чобота".

Про це в ефірі програми "Сьогодні День. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" розповів політолог Дмитро Корнійчук, коментуючи скупчення російських військ біля кордонів України.

"Зараз, коли кричать, що Путін нападе, я не вірю, що Путін нападе. Ми знаємо технологію російської гібридної агресії – ніхто не зосереджує війська, щоб напасти, там діють зовсім іншими методами, ми це неодноразово бачили. Я підозрюю, що зараз нагнітається ситуація в рамках певної гри між США та Росією, у рамках підготовки зустрічі Байдена та Путіна. США перебільшують певною мірою загрозу Україні для того, щоб Байден міг пояснити, чому він зустрічатиметься з Путіним і як він врятував Україну", - пояснив політолог.

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За його словами, у Росії "спеціально нагнали війська та підігрують цій ситуації".

"Путіну треба своєю чергою показати росіянам, чому Путін має зустрічатися з Байденом, і як Путін "рятує від натівського чобота" Росію", - сказав Корнійчук.

Як зазначив експерт, у цій грі Україна є заручником ситуації, "бо на нас усі спекулюють".

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Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков 3 грудня у Верховній Раді заявив, що ймовірність масштабної військової ескалації з боку Росії існує.

"Розвідка аналізує всі сценарії, включно з найгіршими. Вона зазначає, що ймовірність масштабної ескалації з боку Росії існує. Найімовірнішим періодом для ескалації може бути кінець січня", - заявив міністр.

При цьому Резніков уточнив, що ескалація – це можливий сценарій, але не обов'язковий.

Екснародний депутат Олег Тягнибок в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Володимир Путін стягує війська до українських кордонів, щоб налякати Захід і змусити до переговорів США і Євросоюз.

"Україна Путіна і Москву цікавить на другому плані. Все це стягування військ, брязкання зброєю - намагання показати свою силу, потугу. Ми це бачили ще пів року тому - у березні-квітні. Це не заради того, щоб залякати Україну в даній ситуації. В цій ситуації це так зване примушування до миру Байдена і європейських країн - за допомогою нас. Ми між молотом і ковадлом опиняємось. Путіну треба, щоб його просили", - пояснив політик.