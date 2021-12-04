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У Путіна три стратегічні цілі - військовий експерт про можливий напад Росії Україна має готуватися до різних сценаріїв нападу, наголосив Юрій Кочевенко

Президент Росії Володимир Путін може організувати повномасштабну військову агресію проти України з трьох напрямків.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" розповів військовий експерт, директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді Юрій Кочевенко. За його словами, Україна має готуватися до різних сценаріїв агресії РФ.

"Перше - це ескалація в зоні проведення Операції Об'єднаних сил і намагання оточити і розгромити наше угруповання власне там, тому що там присутні найбоєздатніші частини Збройних сил України", - сказав Кочевенко.

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За його словами, якщо на цьому етапі Путіну не вдасться досягти політичних цілей, "друга стратегічна мета застосування військ Російської Федерації - це окупація південних областей і торування суходольного шляху до Криму".

"І третій етап - це атака з території Білорусі, але не в напрямку Києва. Там це досить непросто зробити географічно, а в напрямку Львова, де значно краща інфраструктура, яка це дозволяє, і таким чином відсікання України. З одного боку, вже відсікли з півдня, я маю на увазі з Чорного моря. З іншого боку, на цьому напрямку відсікання від можливої допомоги й підтримки наших західних союзників", - пояснив він.

Як зазначив експерт, "такі три стратегічні цілі застосування російських військ ставить перед собою Генштаб РФ".

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Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков 3 грудня у Верховній Раді заявив, що ймовірність масштабної військової ескалації з боку Росії існує.

"Розвідка аналізує всі сценарії, включно з найгіршими. Вона зазначає, що ймовірність масштабної ескалації з боку Росії існує. Найімовірнішим періодом для ескалації може бути кінець січня", - заявив міністр.

При цьому Резніков уточнив, що ескалація – це можливий сценарій, але не обов'язковий.

Екснародний депутат Олег Тягнибок в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Володимир Путін стягує війська до українських кордонів, щоб налякати Захід і змусити до переговорів США і Євросоюз.

"Україна Путіна і Москву цікавить на другому плані. Все це стягування військ, брязкання зброєю - намагання показати свою силу, потугу. Ми це бачили ще пів року тому - у березні-квітні. Це не заради того, щоб залякати Україну в даній ситуації. В цій ситуації це так зване примушування до миру Байдена і європейських країн - за допомогою нас. Ми між молотом і ковадлом опиняємось. Путіну треба, щоб його просили", - пояснив політик.