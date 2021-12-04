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"Охочі є": експерт розповів, що може змінити зняття Єрмака "Буде не Єрмак, а Єрмак-2"

Відповідь президента України Володимира Зеленського про зняття з посади голови Офісу президента Андрія Єрмака може бути пов'язана з тим, що немає людини на заміну. Про це заявив в ефірі програми "Сьогодні Ранок Вихідний" на телеканалі "Україна 24" політичний експерт Ростислав Балабан.

"Охочі є, але кадри, які б були і віддані, і здатні керувати, немає. Єрмак присутній в інформаційному полі. Я не думаю, що він набрав достатнього антирейтингу, щоб президент його звільняв і цим самим заробляв собі бали. Єрмака в ефірах занадто багато. Офіс президента - це не інститут, який керує державою. Це контора, яка забезпечує життєдіяльність і роботу президента. Папір, переклад, кава, транспорт... Це негативна ознака, що ми часто кажемо не "президент", а "Офіс президента", - сказав він.

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За його словами, між заявами голови Офісу президента та подіями щодо "вагнерівців" дуже великий час:

"У когось може скластися враження, що цей час був використаний, щоб замітати сліди. Як ми можемо перевірити. скажімо, 6 місяців після того, чи був дзвінок, були команди чи їх не було. Це все специфічні заяви та справи. Просто зняття Єрмака... Я не знаю, чому люди, які вийшли на протест, обрали цю мету. Просто зняття Єрмака що змінить? Буде не Єрмак, а Єрмак-2".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час пресмарафону сказав, що не має наміру звільняти голову Офісу президента Андрія Єрмака.

За словами Зеленського, з Єрмаком розмовляє "керівництво різних держав, глави апаратів різних президентів". Також він нагадав, що Єрмак повертав в Україну незаконно утримуваних Росією.

"Він повертав моряків, він займався обміном, він справді разом із колегами провів, вважаю, дуже важливі операції. Понад 100 людей було повернуто після нашої "нормандської" зустрічі", - зазначив глава держави.

Раніше лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що президент Володимир Зеленський зосередив у своїх руках всю владу в Україні.

"З наказами, які передає Єрмак, погоджується не лише начальник розвідки, а й усі керівники центральних органів влади. Щобільше, навіть не накази, які дає Єрмак, а і якісь заввідділами, керівниками департаментів в Офісі президента. Чому? Тому що в країні порушено конституційний устрій влади, в країні немає розподілу влади. За Конституцією - парламентсько-президентська республіка, де уряд самостійно формується коаліцією. Насправді - повна узурпація влади з боку президента. І тому мені абсолютно зрозуміло, що представник Зеленського Єрмак дає команди і їх виконують, тому що зрозуміло, що це команди Зеленського", — сказав він.