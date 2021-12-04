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"Чому брехали?" Бутусов емоційно висловився про "Вагнергейт" За словами Бутусова, "крім журналістів, нікому розібратися в тому, що сталося"

Журналіст Юрій Бутусов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" висловив обурення щодо відсутності офіційного розслідування зриву спецоперації з затримання найманців російської ПВК "Вагнер".

"Це безпрецедентна ситуація, яка в будь-якій демократичній країні була б однією з найбільших подій у житті... Відбулася спочатку успішна частина операції - документування. Вона не мала прецедентів. Ці люди добилися вражаючого успіху, вони задокументували понад 300 реальних терористів. Всі ці унікальні дані в руках українських спецслужб. Такого не було ніколи. Вони вирішили провести ще й затримання великої групи небезпечних терористів... І коли стався, на жаль, у цій частині провал, ніхто не захотів чомусь проводити розслідування. Чому? Це ж законний порядок дій", - зазначив він.

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Як наголосив Бутусов, "держава стає сильнішою, тому що розуміє - це хтось винен, чи може цих людей як героїв потрібно нагороджувати, якщо вони не винні".

"У нас така ситуація, що на восьмому році війни крім журналістів нема кому розібратися в тому, що відбулося 15 місяців тому під час війни. 15 місяців нам говорив президент Зеленський, голова Офісу Андрій Єрмак - спецоперації не було, це вигадка Бутусова. Сказав пан Єрмак 18 вересня 2020 року в цій студії, що всього цього не було... Минуло 15 місяців і виходить на пресконференцію президент. Розслідування нема, свідчень він не давав, ніхто інший не встиг дати. І каже - це я скасував, тобто, все нормально було. Вибачте, якщо все було нормально... чому не провели розслідування, чому казали, що нічого нема? Чому брехали? Якщо все правда, то брехати не треба", - заявив він.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на пресконференції розкритикував колишнього главу військової розвідки Василя Бурбу, який заявляв про причетність керівництва України до зриву операції з "вагнерівцями".

"Бурбу я особисто не дуже добре знав. Коли я прийшов, я хотів його звільнити, бо розвідники не дуже добре про нього говорили. Він керував блокуванням транспорту на Майдані, це важливий момент... Потім була історія, що паралельно в резиденції, де я тимчасово живу, проживав пан Бурба. Відремонтував її за 11 млн. Він бізнесмен, але це розвідка, це ж не Бессарабка. Усім відомо, що він займався таким бізнесом, він отримував ту чи іншу інформацію і заробляв на цьому гроші. Такий керівник розвідки мене не влаштовував, не влаштовував і майбутнього міністра оборони. Усі розвідники та великі бізнесмени про це знали. Може, чутки, а може, й ні", - сказав він.

Раніше Василь Бурба заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", що однією з причин зриву спецоперації щодо "вагнерівців" міг бути "кріт" в українській владі.

"Провал спецоперації - це тільки ланцюжок провалів, які відбуваються останнім часом. Людей звільняють, у людей забирають документи прикриття. В командирів груп у липні стріляють у Києві. Тобто це ланцюг, і мало б слідство за рік відповісти - у нас є кріт, чи немає?" - наголосив він.