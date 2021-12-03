23:10, Вчора

У владі є люди, які працюють на Росію – гучна заява Гордона "Ми бачимо постійну брехню"

У справі щодо "вагнерівців" показання влади змінюються кілька разів, заявив в ефірі програми "Свобода слова із Савіком Шустером" на телеканалі "Україна 24" журналіст Дмитро Гордон.

"Що ми бачимо щодо "вагнерівців"? Ми бачимо постійну брехню - змінюються показання то так, то так - вже 4 або 5 показань абсолютно різних. Тобто ця тенденція говорить про те, що у нас нагорі – у вищому керівництві України – є люди, які працюють на Росію. І я просто хочу, щоб хтось назвав їхні прізвища. Ну повинні ж у нас бути спецслужби. Потрібно назвати прізвища тих, хто "зливає" цю інформацію росіянам, завдяки кому підлеглі перебувають під загрозою сьогодні. Фізичного знищення – давайте називати речі своїми іменами. Ну так далі не може бути - це крах держави", - сказав він.

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"Якщо держава не в змозі захищати тих, на кого вона спирається, а також "зливає" все ворогові, то що це тоді? Як далі жити взагалі всім нам? І як нам можуть дивитися в очі люди, які нам брешуть, які за родом своєї діяльності, свого становища повинні захищати країну? А не здавати її. Скільки це триватиме? – зазначив Гордон.

Раніше позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що успішному завершенню спецоперації завадили білоруські спецслужби.

"Операція, можливо, не доведена до кінця згідно з наміченим планом, тому що втрутилася білоруська контррозвідка, яка стояла на вухах у зв'язку з очікуванням президентських виборів. І 33 особи, які перебували за 5 км від президентської резиденції, помітили й заарештували. До речі, питання, чому організатори операції не врахували, що у Білорусі у зв'язку з виборами посилений контррозвідувальний режим. Але якби цього не трапилося, вона цілком могла бути доведена до кінця", — сказав він.

Нагадаємо, 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 33 іноземних громадян, які перебували у приватній військовій компанії "Вагнер". Українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків "Вагнера", для чого виманили їх до Білорусі. Проте за даними ЗМІ, операція зірвалася після того, як силовики доповіли про операцію Офісу президента. Операцію було перенесено після зустрічі розвідників з політичним керівництвом, "вагнерівців" заарештували в Білорусі. Україна просила про їх видачу, оскільки бойовики могли бути причетні до бойових дій на Донбасі. Проте білоруська влада видала "вагнерівців" Росії.