22:57, Вчора

"З Зеленським не по дорозі ": Бацман розповіла, що чекає на "Слугу народу" Журналістка також пояснила, хто є найголовнішим ворогом Зеленського

З парламентської фракції "Слуга народу" незабаром вийде багато народних депутатів, які не погоджуються з політикою президента Володимира Зеленського.

Таку думку висловила в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" телеведуча Олеся Бацман.

"Коли ми говоримо про "слуг народу", дуже багато хто вже зрозумів, що їм не по дорозі з тією політикою, яку обирає на сьогодні Володимир Зеленський. Вони не хочуть стати могильниками свободи слова. Вони не хочуть голосувати за закони про цензуру... Обіцяв Володимир Олександрович Зеленський, коли йшов на вибори, знизити всім податки, зробити так, щоб маленькому та середньому бізнесу легко дихалося. Він казав – я прийду, я знаю, як важко в нас добиватися чогось, як важко самому робити бізнес, заробляти гроші чесно, я зроблю рай. А все ж навпаки відбувається. Подивіться на мітинги малих підприємств, ФОПів - навпаки, закручуються гайки і соки вичавлюються з бідних ще більше", - сказала журналістка.

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На запитання, чи це означає, що незгодні "слуги народу" виходитимуть із фракції, Бацман відповіла:

"Звичайно... Ми всі це побачимо, причому невдовзі. Чим будуть безрозсуднішими і більш диктаторськими дії та ініціативи влади, тим більше "слуг народу" з ними не погодиться і відколеться, тим цей процес буде швидшим".

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Вона додала, що "на сьогодні головний ворог президента Зеленського – це президент Зеленський, ті дії, якими він сам свій рейтинг знижує, мінусує щодня".

Нагадаємо, ексрадник глави МВС Володимир Мартиненко в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Україна наближається до дострокових парламентських виборів.

"Ми можемо це бачити за голосуванням. Про 226 голосів у Верховній Раді не йдеться вже дуже давно. Коли ми бачимо сьогодні голосування, наприклад, щодо проміжних результатів ТСК імені Безуглої - це сьогодні десь у межах 219 голосів у "Слузі народу". Тобто ми говоримо, що де-юре фракція є, а де-факто - фракції не існує вже давно. Відповідно, монобільшості не існує вже теж давно", - сказав він.

У вівторок, 30 листопада, фракцію "Слуга народу" залишив Роман Соха. Про своє рішення він повідомив з трибуни Верховної Ради. За його словами, він не хоче мати відношення до "людей, які не відповідають тим принципам, які ми декларували, йдучи на вибори".

Позафракційний депутат Артем Дмитрук заявив, що в найближчі декілька місяців із фракції "Слуга народу" виходитимуть депутати.

"Найближчим часом, декілька місяців, ми бачитимемо планові виходи депутатів із "Слуги народу", необов'язково в групу Разумкова, а в інші групи та партії. Але вони будуть. Сьогодні був ще один вихід. Думаю, що цього тижня ще може бути один вихід із партії "Слуга народу", - сказав Дмитрук.