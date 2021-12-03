22:30, Вчора

Бацман про держпереворот: "Зеленський зробив Україні погану послугу" "Якісь цілком доленосні рішення чи заяви робляться на основі чиєїсь фантазії"

Заява президента України Володимира Зеленського про те, що на 1 грудня було заплановано державний переворот, - це дуже невесела історія, бо надто серйозна. Про це сказала в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" телеведуча Олеся Бацман.

"У мене таке відчуття, що воно (керівництво України - прим. ред.) продовжує писати сценарій та знімати фільми. І ось якісь абсолютно доленосні рішення чи заяви робляться на основі чиєїсь фантазії. Не тому, що це відповідає дійсності, зараз важливо для державних інтересів, а тому, що це гарний сюжетний поворот, який має якісь цілі, які вигідні сьогодні владі. Після того, як президент Зеленський зробив раптом для всіх таку серйозну заяву про те, що готується державний переворот, я особисто знаю про те, що західні посольства були шоковані. Вони намагалися зрозуміти, одразу пішли сигнали: "А що відбувається?". У них інформації ніякої немає. Їхня розвідка, яка теж вміє працювати, знає інформацію, стежить за цим, за стабільністю, безпекою, каже: "А що, справді? Дайте бодай щось", - сказала вона.

Читайте також: "Держпереворот" не пройшов безслідно: Гончаренко про наслідки заяви Зеленського

За її словами, західні інвестори, які до цього розглядали Україну як країну для інвестицій, щоб тут робити свій бізнес, завести в нашу країну свої великі гроші, одразу від цього відмовилися:

"Ми ж бачили, що після цього сталося. Впали акції не тільки ДТЕК, про який президент безпосередньо говорив, але й впали акції українського бізнесу. Величезна кількість людей фінансово постраждала після цієї заяви. Я не знаю - чи оцінював президент ризики, чи в нього це не в голові? У голові у нього зовсім інше".

Водночас телеведуча сказала, що президент зробив для України "ведмежу" послугу:

"Але він для України зробив величезну "ведмежу" послугу. Якщо президент каже: "А чому до нас інвестиції не йдуть? А чому в Україну ніхто не вкладає? Слухайте, а чому в Україну не повертаються люди?...". Виїжджають переважно найкращі, ті, хто хоче, може, знає. І вони відчувають, що вони тут не можуть реалізуватися - при тому, що вони хочуть і люблять Україну. Подивіться, що відбувається з медиками. У момент пандемії, такого "чорного" періоду для життя всієї планети, наші медики продовжують не просто їхати - вони тікають звідси, бо що вони мають?" - розповіла Бацман.

Нагадаємо, 26 листопада Володимир Зеленський провів пресмарафон, на який запросили представників 30 ЗМІ, відібраних Офісом президента. Під час спілкування з журналістами президент заявив, що отримав інформацію про можливу підготовку державного перевороту в Україні, й що в це питання нібито може включитися бізнесмен Рінат Ахметов.

Своєю чергою Рінат Ахметов спростував заяви президента Володимира Зеленського.

"Інформація, оприлюднена Володимиром Зеленським про те, що мене нібито втягують в якийсь державний переворот, - суцільна брехня. Мене обурює поширення цієї брехні, незалежно від того, якими мотивами керується президент. Моя позиція була і буде однозначною – незалежна демократична та цілісна Україна з Кримом та моїм рідним Донбасом. Мої дії це підтверджують.

Як громадянин України, найбільший інвестор, платник податків і роботодавець країни й далі захищатиму вільну Україну, вільну економіку, демократію та свободу слова. І зроблю все від себе залежне, аби авторитаризму та цензури в Україні не було", — заявив він.