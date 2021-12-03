22:06, Вчора

Вся світова преса вийшла із заголовками про держпереворот в Україні - Буймістер "Сьогоді ми бачимо уряд, який не виконує свої конституційні повноваження"

Журналісти всього світу після п’ятигодинного пресмарафону президента Володимира Зеленського написали лише про державний переворот в Україні. Про це сказала в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" народний депутат Людмила Буймістер.

"Кожне слово від Президента країни слухають в усьому світі. І вся світова преса після чергового марафону президента вийшла не з заголовками про те, як у нас з економікою справи, як ми справляємося із енергетичною кризою, а вийшла з заголовками, що в Україні переворот. До речі, це вже призвело до того, що у компаній, які торгуються на міжнародних майданчиках, акції впали у середньому на 15%. Це означає, що ми на 15% втратили свою капіталізацію і перспективу розвитку. Це відкат на декілька років назад", - каже вона.

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За її словами те, що відбувається наразі в Україні дійсно можна вважати державним переворотом.

"Сьогодні ми бачимо уряд, який не виконує свої конституційні повноваження, а передав їх у керівництво ОП, коли ВР вже не виконує свої конституційні повноваження, а порушує Конституцію з кожним законопроєктом, який ухвалює. Вже й президента усувають від цих повноважень, бо на міжнародні переговори їздить не президент", - розповіла Буймістер.

Нагадаємо, 26 листопада президент Володимир Зеленський на пресконференції заявив, що отримав інформацію про можливу підготовку державного перевороту в Україні. За його словами, Росія нібито "втягує" до підготовки перевороту бізнесмена Ріната Ахметова.

"Ми отримали інформацію, що першого числа в нашій державі буде державний переворот. 1-2 грудня… Це не тільки агентурна інформація, а й звукова, де представники з України, скажімо так, з представниками Росії, скажімо так, обговорюють участь Ріната Ахметова в державному перевороті в Україні. Що буде залучено мільярд доларів тощо. Я вважаю, що це підстава, образа для Ахметова, його втягують у війну проти держави Україна", - заявив Зеленський.

Бізнесмен Рінат Ахметов спростував звинувачення президента.

"Інформація, оприлюднена Володимиром Зеленським про те, що мене нібито втягують в якийсь державний переворот, є суцільною брехнею. Мене обурює поширення цієї брехні, незалежно від того, якими мотивами керується президент. Моя позиція була і буде однозначною – незалежна демократична й цілісна Україна з Кримом та моїм рідним Донбасом. Мої дії це підтверджують", - наголосив Ахметов.