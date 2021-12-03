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"Не знайшов нічого кращого": Омелян про скандальну заяву Зеленського "Безумовно, це було величезне обурення людей"

Інформація про можливу підготовку державного перевороту в Україні, про який сказав на пресконференції Володимир Зеленський, насправді була лише в голові президента. Про це в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" сказав ексміністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Чому відбулася взагалі заява про державний переворот? Це ж очевидно. Країну "трусило" від скандалу про офшори президента; "вагнергейт" і "злиту" операцію Єрмаком і Зеленським; напередодні пресконференції Зеленський з Єрмаком взяли державні гелікоптери та відпочивали за рахунок платників податків на державній дачі. Безумовно, що це було величезне обурення людей. Президент не вигадав нічого розумнішого, ніж сказати, що в державі готується державний переворот і його готує один із найбагатших українців", - сказав він.

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"Здавалося б, прекрасна ідея. Ми забуваємо про "вагнерівців", офшори, інші корупційні скандали, опалювальну кризу та говоримо про державний переворот, який насправді був дійсно лише в голові президента", - заявив Омелян.

Нагадаємо, 26 листопада президент Володимир Зеленський на пресконференції заявив, що отримав інформацію про можливу підготовку державного перевороту в Україні. За його словами, Росія нібито "втягує" до підготовки перевороту бізнесмена Ріната Ахметова.

"Ми отримали інформацію, що першого числа в нашій державі буде державний переворот. 1-2 грудня… Це не тільки агентурна інформація, а й звукова, де представники з України, скажімо так, з представниками Росії, скажімо так, обговорюють участь Ріната Ахметова в державному перевороті в Україні. Що буде залучено мільярд доларів тощо. Я вважаю, що це підстава, образа для Ахметова, його втягують у війну проти держави Україна", - заявив Зеленський.

Бізнесмен Рінат Ахметов спростував звинувачення президента.

"Інформація, оприлюднена Володимиром Зеленським про те, що мене нібито втягують в якийсь державний переворот, є суцільною брехнею. Мене обурює поширення цієї брехні, незалежно від того, якими мотивами керується президент. Моя позиція була і буде однозначною – незалежна демократична й цілісна Україна з Кримом та моїм рідним Донбасом. Мої дії це підтверджують", - наголосив Ахметов.