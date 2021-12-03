21:15, Сьогодні

"Саакашвілі пройшов тортури": мати експрезидента Грузії про його стан Гіулі Аласанія порівняла умови тримання її сина під вартою з концтабором

Експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі після тюремного голодування перебуває в поганому стані, його били.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" розповіла мати Саакашвілі Гіулі Аласанія.

"Виглядає він погано. Це природно, ви ж знаєте, що людина голодувала 50 днів. Після цього голодування його викрали з в'язниці, яка знаходиться в місті Руставі, і обманом перевезли до іншої в'язниці, яка виявилася справжнім концентраційним табором. Він не хотів виходити з машини, тому що без його дозволу вони не мали права це робити. Але загалом вони його витягли з машини, вони його били. Людина пройшла тортури. Потім, я не знаю, чому, кому це спало на думку, вони це зняли. Не все, правда - найгірші кадри не були зняті, але якісь таки поширилися згодом. Усі мали змогу бачити, яким чином його катували", - заявила вона.

Читайте також: Вигідно двом країнам: політолог пояснив, чому Саакашвілі судять у Грузії

За словами Аласанії, Саакашвілі "9 або 10 днів провів у концентраційному таборі, який називався лікарнею чомусь".

"Жодної лікарні там не було. Але за активного втручання міжнародних сил та української сторони вони були зобов'язані перевезти в іншу лікарню, яка знаходиться в місті Горі. Це військовий госпіталь, який мій син будував свого часу. І він досі там перебуває ", - сказала вона.

Нагадаємо, експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі повернувся на Батьківщину напередодні виборів, щоб підтримати своїх прихильників - опозиційну партію "Єдиний національний рух". 1 жовтня стало відомо, що Саакашвілі був заарештований грузинськими правоохоронцями. Проти Саакашвілі в Грузії порушено 4 кримінальні справи, зокрема, за зловживання повноваженнями під час перебування президентом і розтрату бюджетних коштів. Саакашвілі заочно засуджений до 6 років ув'язнення. Після арешту Саакашвілі оголосив голодування.

20 листопада вперше після повернення до Грузії та арешту Саакашвілі привезли до будівлі Тбіліського міського суду. Політика доставили з військового шпиталю в Горі, де він проходить реабілітацію після голодування, що тривало 50 днів.