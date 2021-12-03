19:23, Сьогодні

Законопроєкт про подвійне громадянство: правознавець сказав, у чому проблема "Моя особиста думка – це контрпродуктивна ідея"

Законопроєкт президента України Володимира Зеленського про множинне громадянство суперечить Конституції України та може добити основи української держави. Про це сказав в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" доктор юридичних наук, академік Віталій Журавський.

"Це пряме порушення Конституції України. У 4 статті чорним по білому написано, що в Україні є єдине громадянство. Цей закон, якби у нас Конституційний суд Зеленський не заблокував, він би його просто скасував, як антиконституційний", - каже він.

Журавський пояснив, що для ухвалення закону про множинне громадянство спочатку потрібно внести зміни до Конституції України. Така процедура може тривати більше року.

"Хоча, моя особиста думка - це контрпродуктивная ідея (закон про множинне громадянство,-ред), яка нічого доброго не дає. Якщо людина приймає громадянство іншої країни - здавай український паспорт. Ми сьогодні дуже слабка держава, розбалансована, у нас хаос, інститути держави не працюють. Якщо ми приймемо цей закон, ми будемо добивати основи української держави", - заявив Журавський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 1 грудня анонсував внесення до Верховної Ради законопроєкту про множинне громадянство.

"Важлива складова нашої міжнародної політики - підтримка світового українства. Я знаю, наскільки важливим для українців, що мешкають у США, Канаді та ЄС, є питання множинного громадянства. Сьогодні я подаю відповідний законопроєкт на розгляд парламенту", - сказав Зеленський.

За його словами, вперше "українці з усього світу відчуватимуть себе не діаспорою, не просто людьми "українського походження", а українського громадянства".

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Володимир Зеленський порушує Конституцію України, через законопроєкт про множинне громадянство.

"Я проти ініціативи Зеленського про так зване "множинне" громадянство. Цей законопроєкт суперечить ст. 4 Конституції України, де чітко написано, що в Україні єдине громадянство.

І коли президент України, гарант Конституції вносить закони, порушуючи Конституцію... Депутати, судді, прокурори - всі, хто отримує гроші з бюджету, хто живе коштом українців, - повинні мати лише одне - українське - громадянство", - сказав він.