18:43, Сьогодні

Тягнибок пояснив, у чому небезпека закону про особливий статус Донбасу "Цей закон писався в Кремлі Путіним"

У законі "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" передбачена повна амністія для бойовиків. Про це заявив в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" лідер партії ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

"Вчора в парламенті вкотре був проголосований законопроєкт - 317 голосів - за продовження дії закону про особливий статус Донбасу. Голосували в унісон ОПЗЖ... "Слуга народа" та "Європейська солідарність". Отака собі коаліція, яка утворилася в парламенті", - сказав він.

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"І коли ти переглядаєш цей закон, то цей закон - який фактично у свій час вимагали та хотіли імплементувати в Конституцію - писався в Кремлі Путіним. У цьому законі передбачена повна амністія для бойовиків, передбачені можливості для місцевого самоврядування тепер тимчасово окупованих територій проведення якихось виборів там. Я взагалі вважаю, що після інтеграції, повернення Криму та Донбасу в Україну років 10 ніяких виборів там бути не може. І що найгірше для українців - ст. 7 цього закону говорить, що весь той безлад, який чиниться зараз на тимчасово окупованих територіях Україна має фінансувати за поданими ними кошторисами. Ви собі це все уявляєте? І це все Зеленський фактично освятив", - розповів Тягнибок.

Нагадаємо, 2 грудня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №6342 щодо продовження дії закону про особливий статус Донбасу. Відповідне рішення підтримали 317 народних депутатів.

Парламент вніс зміни до статті 1 закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", замінивши в ній дату терміну дії закону з "2021 рік" на "2022".

Доповідач із цього питання пояснив, що закон необхідно продовжити для того, щоб переговорний процес, який триває у Тристоронній контактній групі та у "нормандському форматі", тривав.

Також Олег Тягнибок заявив, що президент Росії Володимир Путін стягує війська до українських кордонів, щоб налякати Захід і змусити до переговорів США і Євросоюз.

"Україна Путіна і Москву цікавить на другому плані. Все це стягування військ, брязкання зброєю, намагання показати свою силу, потугу. Ми це бачили ще півроку тому у березні-квітні. Це не заради того, щоб залякати Україну в даній ситуації. В даній ситуації це є так зване примушування до миру Байдена і європейських країн - за наш рахунок. Ми між молотом і ковадлом опиняємось. Путіну треба, щоб його просили", - пояснив політик.