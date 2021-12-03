18:21, Сьогодні

"Путіна цікавить не Україна": Тягнибок про війська Росії біля кордонів Президент РФ демонструє свою силу Заходу, зазначив політик

Президент Росії Володимир Путін стягує війська до українських кордонів, щоб налякати Захід і змусити до переговорів США і Євросоюз.

Про це заявив в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" лідер партії "Свобода", екснародний депутат Олег Тягнибок.

"Україна Путіна і Москву цікавить на другому плані. Все це стягування військ, брязкання зброєю, намагання показати свою силу, потугу. Ми це бачили ще півроку тому у березні-квітні. Це не заради того, щоб залякати Україну в даній ситуації. В даній ситуації це є так зване примушування до миру Байдена і європейських країн - за наш рахунок. Ми між молотом і ковадлом опиняємось. Путіну треба, щоб його просили", - пояснив політик.

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Лідер "Свободи" нагадав, що "наслідком березневого брязкання зброєю був дзвінок з адміністрації президента США в Кремль".

"В результаті чого Путін з Байденом мали домовленості, і ми, як Україна, як ті, хто опинився між молотом і ковадлом, отримали удар як з одного, так і з іншого боку. Америка, незважаючи, на позицію, яка в них була рішучіша щодо "Північного потоку-2" раніше, навіть при минулій адміністрації, погодилася на завершення добудови "Північного потоку-2". А я хочу нагадати, що для України це є катастрофічний московський проєкт, який приносить не тільки геополітичні загрози, але й економічні втрати. Ми втрачатимемо мільярди кожного року, якщо запрацює "Північний потік-2", - зазначив він.

За словами Тягнибока, Путін є маніпулятором:

"Відповідно, він зараз знов демонструє свою силу і чекає черговий дзвінок з Америки. Ви вже напевно знаєте, що буде відповідна зустріч президента Сполучених Штатів і московського царя".

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Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков 3 грудня у Верховній Раді заявив, що ймовірність масштабної військової ескалації з боку Росії існує.

"Розвідка аналізує всі сценарії, включно з найгіршими. Вона зазначає, що ймовірність масштабної ескалації з боку Росії існує. Найімовірнішим періодом для ескалації може бути кінець січня", - заявив міністр.

При цьому Резніков уточнив, що ескалація – це можливий сценарій, але не обов'язковий.

Раніше експерт-міжнародник Руслан Осипенко в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що президент Росії Володимир Путін "готується до останнього кидка на Україну".

"Для Путіна головне не економіка і не політика. Для нього важливіше, як він увійде в історію як керівник величезної імперії, чи зможе він об'єднати колишні території, землі, держави, які відкололися від імперії. Тому раціонально давати оцінку його поведінці не можна. Якщо проаналізувати його кроки й кроки держави Росія, які вона робить, вона фактично послідовно готується до останнього кидка на Україну", - заявив експерт.