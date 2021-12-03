17:20, Сьогодні

Економічні паспорти українців: названо плюси і мінуси ідеї Зеленського Із фінансуванням ініціативи можуть виникнути проблеми, вважає політтехнолог Олег Постернак

Ідея президента Володимира Зеленського щодо запровадження "економічних паспортів" може стимулювати народжуваність в Україні, але її реалізація викликає питання.

Про це в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" заявив політтехнолог Олег Постернак.

"Це одна з ідей, яка є ключовою для корекції демографічної політики. Прогнози щодо демографічного спаду дуже суттєві... Ми знаємо, що буде фонд майбутніх поколінь. Цей фонд складатиметься зі спецрахунків. Йдеться про дітей, які народилися 2019 року. Це приблизно 300 тисяч дітей на рік", - зазначив експерт.

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Проте, за словами Постернака, рентних платежів не вистачить, щоб з 2019 року постійно фінансувати ці спецрахунки.

"Тому виявляється, що держава буде змушена цю різницю формувати. Різницю за рахунок чого? І тут мене починають трішки дивувати деякі ініціативи... Сама ідея гарна, але виконання може бути з дірками в бюджеті. Можливо, імпортний НДС має піти туди, а це константа, що постійно коливається... Другий момент - це приватизація. Коли хочеш створити велику дірку, кажи, що ти візьмеш гроші з приватизації", - розповів він.

Політтехнолог вважає, що в цій ініціативі, якщо вона буде грамотно впроваджена, є величезний плюс:

"У неї є перспективи корекції в позитивний бік демографічної політики. Коли родина буде знати, що дитина буде убезпечена зокрема й за рахунок хоч якоїсь підтримки держави, стимул народжуваності автоматично з'являється як такий".

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, виступаючи з посланням до Верховної Ради, пообіцяв найближчим часом внести до парламенту законопроєкт про економічний паспорт українця. Ініціатива передбачає створення фонду, який поповнюватиметься за рахунок рентних платежів за використання природних ресурсів. Кошти будуть нараховуватися на спеціальні особисті рахунки ("економічні паспорти") українських дітей.

"Ми скеруємо ці кошти на наших дітей. Тому до 10 грудня вперше за всю історію я подам законопроєкт про економічний паспорт українця. Відповідно до нього ці кошти – плата за використання наших надр – накопичуватиметься на персональних рахунках дітей громадян України", – повідомив глава держави.