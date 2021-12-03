16:31, Сьогодні

Переговори Зеленського і Путіна можуть означати дипломатичну перемогу — Гармаш Гармаш повідомив, що в переговорах президентів України та Росії є позитивні моменти

Ситуація на Донбасі може взяти курс на врегулювання, якщо Росія визнає себе стороною конфлікту. Переговори Зеленського і Путіна означатимуть автоматичне визнання РФ себе такою стороною. Про це повідомив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" представник української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з питань Донбасу Сергій Гармаш.

"Я вважаю, що якщо Зеленський поїде на такі переговори, він не буде віч-на-віч. У цьому випадку він заручиться підтримкою США, Німеччини, Франції, Великої Британії, Канади, скажімо так. Він не представлятиме позицію просто України, це буде позиція тих, хто нас сьогодні підтримує. Це перше. Друге. Якщо такі переговори відбудуться, то це вже автоматично означатиме, що Росія визнала себе стороною конфлікту, і це буде величезною дипломатичною перемогою і початком врегулювання конфлікту", — сказав Гармаш.

Читайте також: Чи потрібні прямі перемовини з Росією: нардеп про кризу влади

Він також зазначив, що без Верховної Ради ніякі імплементації домовленостей з Путіним бути не можуть, як і без підписів членів ТКГ.

"І третє. Про що б не домовився Зеленський з Путіним, він пам'ятатиме, що він повернеться до Києва, і йому потрібно імплементувати, реалізовувати ці домовленості. А вони можуть бути формалізовані тільки у вигляді законів, у вигляді якихось актів. Закони у нас приймає Верховна Рада, а не Зеленський. У ТКГ не Зеленський підписуватиме документи, а люди конкретні. Або це буде Андрій Костін, який сьогодні виконує обов'язки голови української делегації в ТКГ, або Кравчук (Леонід Кравчук, голова української делегації в ТКГ – ред.). І вони розуміють, що їм жити в цій країні, і у них є своя політична відповідальність, історична роль. Навряд чи вони захочуть поставити свій підпис під якимись "зрадницькими" домовленостями Зеленського. Тому я не бачу нічого страшного, якщо такий діалог дійсно відбудеться", - сказав Гармаш.

Раніше Сергій Гармаш пояснив, чому США не можуть брати участь у Мінському або Нормандському форматі.

"Не прямо в Мінському процесі. Там, на жаль, немає іншого місця для Сполучених Штатів, ніж модератора в одній із робочих підгруп від імені ОБСЄ, там в принципі може бути й американець. Але нам це нічого не дає, крім того, що США краще розумітимуть ситуацію і краще знатимуть, що відбувається насправді. Впливу на переговори це не дасть. У Нормандський формат їх не пустять, бо ані Франція, ані Німеччина, ані тим більше Росія не зацікавлені ​​в цьому. А ось прямий канал в принципі вигідний сьогодні й Росії, яка зацікавлена ​​у прямому діалозі за всіма форматами зі США, і Сполученим Штатам, які хочуть впливати на цей процес. Я думаю, і Україні це вигідно, тому що підтримка США досить вагома. Тут важливо, щоб ми могли чітко озвучувати США нашу позицію та пояснювати плюси й мінуси", — сказав він.

Крім того, військовий експерт Олег Жданов раніше назвав умову, за якої можливі прямі переговори з Росією. За його словами, для цього потрібне визнання Росії стороною конфлікту на Донбасі на офіційному рівні.

"Потрібно спочатку визнати РФ офіційно на міжнародному рівні стороною конфлікту. Тоді є сенс сідати за стіл переговорів. І вже не буде важливо — віч-на-віч чи у присутності третіх сторін, хоча 2-й варіант значно кращий", - сказав він.