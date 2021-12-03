Чим Україна відповість Путіну: нардеп про загрозу вторгнення Росії

Роман Костенко оцінив тривожну заяву міністра оборони Олексія Резнікова

Чим Україна відповість Путіну: нардеп про загрозу вторгнення Росії

Збройні сили України готові до можливої ескалації конфлікту на сході. Крім того, військ Росії вздовж українського кордону сьогодні недостатньо для повномасштабного вторгнення.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів народний депутат України від "Голосу", член парламентського комітету з національної безпеки Роман Костенко. На запитання, скільки часу Україні потрібно, щоб відреагувати на можливу агресію РФ, нардеп відповів:

"Перша хвиля мобілізації в нас розрахована за законом впродовж 5 днів. Резервісти повинні стати до лав, а в цей час головне завдання наших Збройних сил - витримати натиск, якщо ми говоримо про повномасштабне вторгнення, для того, щоб ми встигли призвати за 5 днів резервістів. Потім вже перший, другий, третій етап мобілізації за законом визначено, коли хтось щось робить, коли економіка переходить на воєнний стан".

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Костенко також оцінив заяву міністра оборони Олексія Резнікова щодо "можливої ескалації наприкінці січня".

"Коли ми говоримо про повномасштабне вторгнення Російської Федерації, я хочу сказати, що сьогодні міністр сказав це по-іншому. До цього заявляли, що "повномасштабне вторгнення", сьогодні сказали "можлива ескалація". Це різні речі - і по глибині, і по наповненню це відрізняється", - наголосив він.

Депутат також нагадав, що, за даними розвідки, РФ накопичила вздовж українського кордону понад 90 тисяч військових.

"Завдання нашої розвідки - виявити, де буде акцентуватися основний удар. Але цих сил недостатньо, щоб зробити повномасштабне вторгнення. На рахунок того, чи на сході готуються - так, у нас все відпрацьовано, але з воєнної точки зору схід - це місце для ескалації збоку Російської Федерації. Але якщо вони все-таки захочуть захоплювати нашу країну і робити вторгнення, я думаю, вони знайдуть більш слабкі місця, і розвідка їхня вже в цьому напрямку працює. Тому що на сході найбільше наших боєздатних військ", - сказав Костенко.

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Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков 3 грудня у Верховній Раді заявив, що ймовірність масштабної військової ескалації з боку Росії існує.

"Розвідка аналізує всі сценарії, включно з найгіршими. Вона зазначає, що ймовірність масштабної ескалації з боку Росії існує. Найімовірнішим періодом для ескалації може бути кінець січня", - заявив міністр.

При цьому Резніков уточнив, що ескалація – це можливий сценарій, але не обов'язковий.

Раніше експерт-міжнародник Руслан Осипенко в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що президент Росії Володимир Путін "готується до останнього кидка на Україну".

"Для Путіна головне не економіка і не політика. Для нього важливіше, як він увійде в історію як керівник величезної імперії, чи зможе він об'єднати колишні території, землі, держави, які відкололися від імперії. Тому раціонально давати оцінку його поведінці не можна. Якщо проаналізувати його кроки й кроки держави Росія, які вона робить, вона фактично послідовно готується до останнього кидка на Україну", - заявив експерт.

Джерело Україна 24 Теги Росія Збройні сили України війна Роман Костенко