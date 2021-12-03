16:13, Сьогодні

Чим Україна відповість Путіну: нардеп про загрозу вторгнення Росії Роман Костенко оцінив тривожну заяву міністра оборони Олексія Резнікова

Збройні сили України готові до можливої ескалації конфлікту на сході. Крім того, військ Росії вздовж українського кордону сьогодні недостатньо для повномасштабного вторгнення.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів народний депутат України від "Голосу", член парламентського комітету з національної безпеки Роман Костенко. На запитання, скільки часу Україні потрібно, щоб відреагувати на можливу агресію РФ, нардеп відповів:

"Перша хвиля мобілізації в нас розрахована за законом впродовж 5 днів. Резервісти повинні стати до лав, а в цей час головне завдання наших Збройних сил - витримати натиск, якщо ми говоримо про повномасштабне вторгнення, для того, щоб ми встигли призвати за 5 днів резервістів. Потім вже перший, другий, третій етап мобілізації за законом визначено, коли хтось щось робить, коли економіка переходить на воєнний стан".

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Костенко також оцінив заяву міністра оборони Олексія Резнікова щодо "можливої ескалації наприкінці січня".

"Коли ми говоримо про повномасштабне вторгнення Російської Федерації, я хочу сказати, що сьогодні міністр сказав це по-іншому. До цього заявляли, що "повномасштабне вторгнення", сьогодні сказали "можлива ескалація". Це різні речі - і по глибині, і по наповненню це відрізняється", - наголосив він.

Депутат також нагадав, що, за даними розвідки, РФ накопичила вздовж українського кордону понад 90 тисяч військових.

"Завдання нашої розвідки - виявити, де буде акцентуватися основний удар. Але цих сил недостатньо, щоб зробити повномасштабне вторгнення. На рахунок того, чи на сході готуються - так, у нас все відпрацьовано, але з воєнної точки зору схід - це місце для ескалації збоку Російської Федерації. Але якщо вони все-таки захочуть захоплювати нашу країну і робити вторгнення, я думаю, вони знайдуть більш слабкі місця, і розвідка їхня вже в цьому напрямку працює. Тому що на сході найбільше наших боєздатних військ", - сказав Костенко.

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Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков 3 грудня у Верховній Раді заявив, що ймовірність масштабної військової ескалації з боку Росії існує.

"Розвідка аналізує всі сценарії, включно з найгіршими. Вона зазначає, що ймовірність масштабної ескалації з боку Росії існує. Найімовірнішим періодом для ескалації може бути кінець січня", - заявив міністр.

При цьому Резніков уточнив, що ескалація – це можливий сценарій, але не обов'язковий.

Раніше експерт-міжнародник Руслан Осипенко в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що президент Росії Володимир Путін "готується до останнього кидка на Україну".

"Для Путіна головне не економіка і не політика. Для нього важливіше, як він увійде в історію як керівник величезної імперії, чи зможе він об'єднати колишні території, землі, держави, які відкололися від імперії. Тому раціонально давати оцінку його поведінці не можна. Якщо проаналізувати його кроки й кроки держави Росія, які вона робить, вона фактично послідовно готується до останнього кидка на Україну", - заявив експерт.