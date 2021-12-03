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Підготовки не видно, лише розмови: Степанов про повномасштабну війну з Росією Міноборони, РНБО і президент не можуть прийти до "спільного знаменника" щодо російської агресії, вважає ексміністр

Україна має щодня демонструвати свою готовність до відбиття російської агресії. Про це заявив у програмі "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" ексміністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Хочеться бачити політику держави від початку і до кінця. Так само щодо війни. Я вважаю, що на восьмому році війни країна завжди повинна бути готова до агресії з боку Російської Федерації. Завжди, щодня. Більш того, повинна бути готова не тільки армія, а повинні бути відповідні протоколи, які є у Швейцарії, яка за дві години ставить майже все населення "в рушницю", як це робить Ізраїль, (повинні бути – ред.) відповідні протоколи, як це робиться і яким чином. А ми чуємо тільки заяви. То розвідка американська і Великої Британії каже - є серйозна загроза війни. Виходить секретар РНБО і каже - ні, це все чутки та провокації. Потім виходить міністр оборони й каже - так, у нас є напруга. Потім президент каже - я щось чув", - зазначив колишній глава МОЗ.

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Він також заявив, що в Україні, замість підготовки до війни з Росією, йде внутрішня війна зі ЗМІ та бізнесменом Рінатом Ахметовим.

"Те, що ми точно побачили, що замість приготування до війни та зміцнення обороноздатності нашої країни, у нас точно вже майже розв'язана повномасштабна війна всередині країни - проти журналіста, проти Ріната Ахметова - і про це всі голосно розповідають. Я хочу бути захищеним у своїй країні й хочу, щоб так було, зокрема, з точки зору всіх торгових воєн, які є", — сказав Степанов.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 26 листопада провів п'ятигодинний пресмарафон, під час якого у нього стався емоційний діалог з журналістом Юрієм Бутусовим. Вони обмінялися взаємними звинуваченнями у брехні.

На тій же пресконференції Володимир Зеленський заявив, що на 1 грудня в Україні готувався держпереворот, в який нібито намагалися втягнути Ахметова.

2 грудня в ефірі телеканалу "Україна 24" полковник, ексначальник розвідки Міноборони Петро Недзельський заявив, що Україна повинна зміцнити свої військові дислокації у регіонах, поруч з якими передбачається проведення білорусько-російських навчань.

"Ми повинні реагувати, ми повинні теж туди направити відповідний контингент військ, щоб у разі, якщо ці так звані навчання переростуть у відверту агресію, дати відсіч цій агресії... Це так зрозуміло, що якихось інших трактувань і бути не може", - сказав він, підкресливши, що Росія і Білорусь сьогодні не приховують свого негативного ставлення до України та до чинної української влади.