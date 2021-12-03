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Щодо "Вагнергейту" стало більше запитань: Бутусов про прес-конференцію Зеленського Після пресконференції Зеленського протиріччя у справі "вагнерівців" тільки посилилися, сказав Бутусов

Протиріччя у справі "Вагнергейту" досі не усунені, а після пресконференції президента Зеленського питань з'явилося більше, ніж раніше. Про це повідомив у програмі "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" журналіст Юрій Бутусов.

Бутусов розповів, що є безліч інформації, як від журналістів, так і від керівництва країни у справі "вагнерівців", але істина все ще не встановлена

"Якщо виходити з тих даних, які у нас зараз є, а це неофіційне розслідування Bellingcat, неофіційні статті українських журналістів, заява генерал-полковника Василя Бурби (ексголова Головного управління розвідки - ред.) про наявність російської агентури в Офісі президента ОП), заява президента України про те, що він скасував операцію, заява глави Офісу президента, що спецоперація була, але не українська, і звіту Тимчасової слідчої комісії (ТСК), яка прийшла до висновку, що вона не може встановити, хто віддав наказ, ми можемо зрозуміти одне - ніякі протиріччя в цій справі не усунені. Як сказав Христо Грозєв, дослідник Bellingcat, після останніх подій, пов'язаних з виступом президента, питань виникло набагато більше, ніж було раніше", — сказав Бутусов.

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Він також зазначив, що питання "Вагнергейту" має отримати оцінку в правоохоронних органах, а не на ток-шоу.

"15 місяців головне питання в цій справі — чому немає розслідування правоохоронних органів. Це питання не повинно вирішуватися на ток-шоу, на пресконференції, я багато разів про це говорив, це питання правоохоронних органів. Під цим повинен розписатися, повинен заслухати всі свідчення, взяти документи та розписатися слідчий і прокурор. Можна оголосити висновки. Так само ТСК повинна оголосити остаточні висновки, а не проміжні, як це було проголосовано у вівторок. І тільки через те, що у нас не відбуваються законні дії, ми продовжуємо обговорювати, хто, що сказав, і хто, що знає. Я вам можу сказати — досі неможливо визначити відповідальність, оскільки, крім слів на пресконференції та телеефірах, основні учасники правоохоронним органам свідчення не дали", - сказав журналіст.

Бутусов підкреслив, що в ДБР повинні дати свідчення всі, хто був причетний до спецоперації із захоплення російських бойовиків приватної військової кампанії "Вагнер".

"У вівторок ТСК проголосувала, що вона не знає, що робити, хто прийняв рішення, і пан Єрмак (Андрій Єрмак, глава ОП - ред.) не дав свідчення ТСК, але пішов на допит в ДБР. Сподіваюся, що це стане початком того, що свідчення ДБР дадуть всі учасники спецоперації, і всі учасники відміни спецоперації. І тоді ми зможемо сказати хоча б за висновками, що і як відбувалося. Поки такого немає, всі питання залишаються", - сказав журналіст.

Раніше стало відомо, що Юрій Бутусов подаватиме до суду на президента України Володимира Зеленського. Журналіст заявив, що президент на своїй пресконференції 26 листопада поширив про нього брехливу інформацію.

"Президент розповсюдив про мене брехливу інформацію на пресконференції, запросив журналіста на пресконференцію для того, щоб його дискредитувати. Зробив це, щоб дискредитувати ті розслідування, які я проводжу. Тому, звичайно, йому доведеться відповідати в суді та за цю брехню, я впевнений, там абсолютно очевидний склад, йому доведеться вибачатись", - сказав журналіст.

Нагадаємо, 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 33 іноземних громадян, які перебували у приватній військовій компанії "Вагнер". Українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків "Вагнера", для чого виманили їх до Білорусі. Проте за даними ЗМІ, операція зірвалася після того, як силовики доповіли про операцію Офісу президента. Операцію було перенесено після зустрічі розвідників з політичним керівництвом, "вагнерівців" заарештували в Білорусі. Україна просила про їх видачу, оскільки бойовики могли бути причетні до бойових дій на Донбасі. Проте білоруська влада видала "вагнерівців" Росії.