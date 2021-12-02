23:36, Вчора

За погрози Арестовича відповість влада - Бутусов "Я до цього спокійно ставлюся"

Пост позаштатного радника голови Офісу президента Олексія Арестовича щодо журналіста Юрія Бутусова є рідкісним зверненням в політичній лексиці влади. Про це в ефірі програми "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" заявив сам журналіст Юрій Бутусов.

"Я сприймаю цей пост як погрозу - він і є за формою як погроза. Це великий текст, наповнений образами та ганьбою на мою адресу. В кінці радник Офісу президента - тобто офіційна особа - пише, що думає, що мене вб'ють як сакральну жертву протягом тижня. Я думаю, що, звичайно, коли таке каже, що з тобою станеться те ж, як сталося з Гонгадзе, людина з Офісу президента, то потрібно до цього ставитися серйозно. Дуже рідко ми чуємо таке звернення в політичній лексиці влади", - сказав він.

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"Якщо представник влади так каже щодо журналіста, то, звичайно, це потрібно сприймати достатньо серйозно. Я думаю, що очевидно якась є інформація в пана Арестовича, яку він мав би передусім передати правоохоронним органам, оскільки він на владу своїм постом поклав в принципі відповідальність за всі подальші події", - зазначив журналіст.

За словами Бутусова, він до ситуації ставиться спокійно:

"Я до цього спокійно ставлюся... Залякати погрозами Офісу президента мене не вдасться... Державну охорону я брати не буду, тому що після того, що відбулося, мені важко довіряти державі - після тих дій, які були вчинені проти мене".

Нагадаємо, ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом публікації журналістом Юрієм Бутусовим відео з пострілами з гаубиці. Предметом розслідування є встановлення обставин, хто і за яких умов допустив цивільну особу до зброї.

Своєю чергою позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Бутусова можуть вбити, тому він проситиме надати журналісту державну охорону.

У відповідь Бутусов назвав слова Олексія Арестовича відкритою погрозою для свого життя і пообіцяв звернутися до правоохоронних органів.

"По-перше, я зараз після посту пана Арестовича побачив для себе загрозу і небезпеку. Погрозу вбивства я сприйняв серйозно, оскільки цьому передувала ганебна поведінка президента Зеленського у спілкуванні зі мною на пресконференції, і передувала кримінальна справа, яку відкрило Державне бюро розслідувань з надуманого приводу. Зараз вже наступний крок тиску - це погрози Арестовича", - наголосив журналіст.