23:02, Вчора

В'ятрович пояснив, чим викликана заява Зеленського щодо держперевороту День "держперевороту" нагадав лютий 2014 року, повідомив Володимир В'ятрович

День, коли міг статися держпереворот, про який заявив на пресконференції 26 листопада Володимир Зеленський, дійсно був тривожним. Про це своїми думками поділився у програмі "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" народний депутат Володимир В'ятрович.

Нардеп зазначив, що вчорашній день йому нагадав лютий 2014 року.

"Якщо говорити про переворот, Ви знаєте, у мене вчора вранці таки було відчуття перевороту. Коли вранці виходили з метро-десятки нацгвардійців були на станції метро. Коли підходив до Верховної Ради - перегороджена вантажівками вулиця Садова. Таке востаннє було в лютому 2014 року. 4,5 тис. здається, військових було виведено на вулиці вчора, при тому, що було десь кілька сотень мітингувальників вдень, мова йде про рух "SAVE ФОП", і можливо кілька тисяч ввечері. Тому насправді це нагадувало якусь хунту військову",- сказав В'ятрович.

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Нардеп вважає, що президент чогось боїться і тому робить такі заяви.

"Мені здається, що за всім цим стоїть страх - страх Володимира Зеленського. Страхом просякнута була вся ця пресконференція і його висловлювання. Але страх такої людини як Володимир Зеленський, який наділений такими повноваженнями - це небезпечно для країни. Це небезпечно тому, що цей страх може спонукати його до нераціональних і шкідливих для України кроків. І мені здається, що якраз проявом такого страху є його спроби переслідувати журналіста Бутусова. Людина, яка наділена надзвичайними повноваженнями в державі, і разом з тим пройнята страхом, може наробити дуже багато біди", — сказав В'ятрович.

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Нагадаємо, 26 листопада на пресконференції президента Володимира Зеленського у нього сталася суперечка з журналістом Юрієм Бутусовим.

Зеленський назвав Бутусова людиною, яка працювала на олігарха Ігоря Коломойського, а також звинуватив його у смертях українських військових через публікацію про застосування безпілотника на Донбасі.

Наступного дня ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом публікації журналістом Юрієм Бутусовим відео з пострілами з гаубиці. Предметом розслідування є встановлення обставин, хто і за яких умов допустив цивільну особу до зброї.

Своєю чергою позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Бутусова можуть вбити, тому він проситиме надати журналісту державну охорону.

У відповідь Бутусов в ефірі телеканалу "Україна 24" назвав слова Олексія Арестовича відкритою погрозою для свого життя і пообіцяв звернутися до правоохоронних органів.