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Колишній "слуга народу" збирається подати до суду на Арахамію: подробиці Роман Соха розповів, чому він вийшов із фракції

Нардеп, який вийшов із фракції "Слуга народу", збирається подати до суду на голову фракції Давида Арахамію за слова про те, що він при виході взяв "олігархічні гроші". Про це у програмі "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" розповів сам Роман Соха.

"З приводу цієї заяви пана Арахамії ми вже готуємо або звернення до правоохоронних органів, або звернення до суду, тому що це є нахабна брехня. Таким чином вони намагаються очорнити тих людей, які приймають таке рішення, приймають аргументовано, з фактажем", — заявив він.

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Нардеп пояснив, чому він ухвалив рішення про вихід із фракції.

"Щодо фактів, які послужили для ухвалення цих рішень, я чітко заявив: Запоріжжя бачило "смотрящих" у 2013 році. Сьогодні вони існують при Зеленському. Я не можу бути з цим... Далі, призначення пана Шурми (новий заступник глави Офісу президента, - ред.). Ми отримуємо такі скандали, як "вагнергейт", якщо у нас в Офісі президента знаходяться такі люди, як Демченко, Татаров, тепер додався Шурма. Це люди явно не з проєвропейською позицією, і ми дивуємось, звідки потім йде витік різної інформації", — сказав він.

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Нагадаємо, під час засідання парламенту 30 листопада Соха публічно заявив про вихід із фракції "Слуга народу". Він заявив, що фракція не виконує обіцянки, які дала, йдучи на вибори.

Про офіційний вихід Сохи повідомив перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко під час засідання 2 грудня.

"Згідно з поданою заявою… повідомляю про вихід народного депутата України Сохи Романа Васильовича зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу". Заява додається", – заявив Корнієнко.

Соха входить до депутатського об'єднання Дмитра Разумкова "Розумна політика".