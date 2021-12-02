22:18, Вчора

Об'єднання Разумкова може перетворитися на партію: нардеп назвав умову "Сьогодні були зроблені вже реальні кроки"

Міжфракційним депутатським об'єднанням "Розумна політика", керівником якого став колишній голова парламенту Дмитро Разумков, були зроблені вже реальні кроки. Про це сказав в ефірі програми "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" народний депутат Артем Дмитрук.

"Групи та партії у парламенті ще немає, є міжфракційне об'єднання депутатів. І, звичайно, ми розуміємо, що буде і група, і партія. Але поки що це депутати, які об'єдналися навколо якоїсь однієї ідеї, однієї мети. І я впевнений, що група та партія будуть створені лише тоді, коли це міжфракційне об'єднання покаже якусь реальну практичну роботу. Припустимо, сьогодні були зроблені вже реальні кроки", - сказав він.

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Також народний депутат розповів про можливих нових членів цього об'єднання:

"Я ще місяць тому заявляв про те, що протягом наступних декількох місяців із партії "Слуга народу" будуть "перетікання". Я заявляв про кількість 10-15 осіб, які вийдуть із партії "Слуга народу". Необов'язково в МФО Разумкова чи вже до групи Разумкова. Конкретні прізвища сказати? Не скажу, щоб зараз не навіювати якусь невірну інформацію і не заводити цих людей у ​​якісь додаткові чутки, плітки – і тим більше якийсь тиск на них. Те, що люди виходитимуть, – це факт".

Зазначимо, що 30 листопада депутат Роман Соха заявив про вихід із фракції "Слуга народу". Він зазначив, що не хоче мати відношення до "людей, які не відповідають тим принципам, які ми декларували, йдучи на вибори".

Раніше ексголова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що монобільшість може приймати рішення за допомогою депутатських груп "За майбутнє" та "Довіра", однак і ця схема дає збої.

"Парламент здатний приймати закони, іноді ми набираємо більш як 300. Якщо це правильний закон, за нього голосують усі – і представники монобільшості, і представники інших політичних сил, які представлені у парламенті. Якщо це закон поганий, то за нього немає голосів і у монобільшості", - пояснив він.