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Зеленський узурпував владу — заява Олега Ляшко Лідер Радикальної партії вважає, що в Україні порушено розподіл влади

Президент Володимир Зеленський зосередив у своїх руках всю владу в Україні, заявив в ефірі програми "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

"З наказами, які передає Єрмак, погоджується не лише начальник розвідки, а й усі керівники центральних органів влади. Більше того, навіть не накази, які дає Єрмак, а й якісь заввідділами, керівниками департаментів в Офісі президента. Чому? Тому в країні порушено конституційний устрій влади. У країні немає розподілу влади, за Конституцією, парламентсько-президентська республіка, де уряд самостійно формується коаліцією. Насправді є повна узурпація влади з боку президента. І тому мені абсолютно зрозуміло, що представник Зеленського Єрмак дає команди і їх виконують, тому що зрозуміло, що це команди Зеленського", — сказав він.

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Ляшко заявив, що потрібне незалежне розслідування дій влади, до якого буде довіра.

"Більше того, згадайте останню пресконференцію Володимира Зеленського — він сам визнав, що він знав про цю операцію, що він не хотів зустрічатися з Бурбою, і він усе зробив для того, щоб зупинити цю операцію, тому що він не вірив у її успіх. Саме тому я наполягаю, щоб усі відповіді на запитання, які задає суспільство, дало незалежне розслідування. Не може влада сама себе розслідувати.ТСК парламентська, де більшість "слуг народу", вони виправдовують владу. Це має бути не журналістське розслідування, а неупереджене юридичне прокурорське розслідування. Жодне журналістське розслідування ви не покладете в основу вироку у кримінальній справі. Генеральний прокурор Ірина Венедиктова має призначити спецпрокурора, до результатів розслідування якого буде довіра у громадськості, в Україні та за її межами. Не та профанація, що зараз — ДБР, ТСК. Покарали щуку — кинули в річку. Незалежний спецпрокурор, Мюллер потрібний Україні", — сказав він.

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Нагадаємо, 15 листопада голова слідчої комісії Мар'яна Безугла представила попередній звіт про спробу затримання найманців ПВК Вагнера влітку 2020 року.

Представники комісії зокрема встановили, що санкціонованої спецоперації з примусової посадки турецького літака з «вагнерівцями» в Україні не було, але був спеціальний розвідувальний захід, в рамках постійної роботи безпосередньо Головного управління розвідки.

Зазначимо, раніше Bellingcat та Insider опублікували першу частину розслідування спецоперації із затримання "вагнерівців". Хронологія та контекст подій, описаних у цьому розслідуванні, були складені на основі десятків інтерв'ю з учасниками спецоперації, зокрема з російськими найманцями та колишніми співробітниками української розвідки, які брали участь у різних аспектах спецоперації.

Також, за інформацією розслідувачів, голова Офісу президента Андрій Єрмак запропонував відкласти на тиждень заплановану на 25 липня 2020 спецоперацію із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

29 липня 2020 року в Білорусі затримали 33 іноземних громадян, які перебували в приватній військовій компанії "Вагнер". Українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків "Вагнера", для чого виманили їх до Білорусі. Проте за даними ЗМІ, операція зірвалася після того, як силовики доповіли про операцію Офісу президента. Операцію було перенесено після зустрічі розвідників з політичним керівництвом, "вагнерівців" заарештували в Білорусі. Україна просила їх видати, оскільки бойовики могли бути причетні до бойових дій на Донбасі. Проте білоруська влада видала "вагнерівців" Росії.