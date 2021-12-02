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Законопроєкт про подвійне громадянство: Ляшко вказав на проблеми "Я проти ініціативи Зеленського"

Законопроєкт президента України Володимира Зеленського про множинне громадянство суперечить Конституції України. Про це заявив в ефірі програми "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

"Я проти ініціативи Зеленського про так зване "множинне" громадянство. Це законопроєкт суперечить ст. 4 Конституції України, де чітко написано, що в Україні єдине громадянство. І коли президент України, гарант Конституції вносить закони, порушуючи Конституцію... Депутати, судді, прокурори - всі, хто отримує гроші з бюджету, хто живе за рахунок українців, - повинні мати лише одне - українське - громадянство", - сказав він.

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"Я розцінюю ініціативу Зеленського про так зване "множинне" громадянство для одного - щоб його депутати, міністри, чиновники легалізували інші закордонні паспорти, які вони мають", - заявив Олег Ляшко.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 1 грудня анонсував внесення у Верховну Раду законопроєкту про множинне громадянство.

"Важлива складова нашої міжнародної політики - підтримка світового українства. Я знаю, наскільки важливим для українців, що мешкають у США, Канаді та ЄС, є питання множинного громадянства. Сьогодні я вношу відповідний законопроєкт на розгляд парламенту", - сказав Зеленський.

За його словами, вперше "українці з усього світу будуть відчувати себе не діаспорою, не просто людьми "українського походження", а українського громадянства".

На думку політтехнологині Олесі Яхно, законопроєкт про подвійне громадянство не може бути технологією, застосованою для реалізації виборів в Україні. Політтехнолог зазначила, що це занадто складна технологія, щоб застосовувати її в цьому ключі.

"Але з виборами, це ви занадто ідеалізуєте. Навіть якби це задумалася як технологія, реалізувати це буде дуже складно, тому що у нас настрій змінюється дуже швидко. Ти можеш думати, що це тобі буде на користь, а на наступний день настрої будуть інші. Тому це така складна, мені здається, технологія, якщо ми говоримо про вибори", - сказала Яхно.