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Подвійне громадянство в Україні: політтехнолог про плюси та мінуси законопроєкту Олеся Яхно назвала дві протилежні точки зору, пов'язані з дозволом в Україні подвійного громадянства

В Україні можуть дозволити українцям не відмовлятися від українського громадянства, якщо вони отримують паспорт громадянина іншої країни. Які "підводні камені" можуть виникнути при ухваленні відповідного законопроєкту, повідомила в програмі "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" політтехнолог Олеся Яхно.

Вона також відповіла на запитання, чи може даний законопроєкт бути спрямований на майбутні вибори в Україні.

"Я цей законопроєкт з виборами не пов'язую. Законопроєкт обговорювався і раніше, він обговорювався ще рік тому, і щодо цієї ініціативи є дуже різні погляди. З одного боку, є частина тих, хто підтримує і каже, що це може спонукати до інвестицій, до того, що люди, які отримують подвійне громадянство, не можуть обіймати посади, вони не можуть бути в органах влади, але вони можуть інвестувати - так буде легше вести бізнес", — сказала Яхно.

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На думку політолога, є і "слизькі" моменти, пов'язані з гібридною війною, яку розгорнула Росія проти України.

"З іншої точки зору, є позиція, що в умовах, коли Україна перебуває в таких гібридних викликах, люди можуть необов'язково мати російське громадянство. Але це може бути угорське громадянство, наприклад, білоруське. Тобто можуть бути різні історії, необов'язково з російським громадянством, і наскільки це безпечно або небезпечно. Тому я вважаю, що до цієї ініціативи повинен бути в першу чергу не політичний, а професійний підхід. Вона повинна дуже добре бути обговорена з плюсами та мінусами тими людьми, які дійсно знають застосування таких законопроєктів, як вони працюють в інших країнах, ризики, які є в Україні - це має бути обговорено. І тільки тоді можна вирішувати - ухвалювати чи не ухвалювати", - сказала політолог.

На думку Яхно, законопроєкт про подвійне громадянство не може бути технологією, що використовується для реалізації виборів в Україні. Вона вважає, що це занадто складна технологія, щоб застосовувати її в цьому ключі.

"Але з виборами - це ви занадто ідеалізуєте. Навіть якби це задумувалось як технологія, реалізувати це буде дуже складно, тому що у нас настрій змінюється дуже швидко. Ти можеш думати, що це тобі буде на користь, а наступного дня настрої будуть інші. Тому це складна, мені здається, технологія, якщо ми говоримо про вибори", - сказала Яхно.

1 грудня у Верховній Раді президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням до народних депутатів. Під час промови він анонсував внесення до Верховної Ради законопроєкту про множинне громадянство.

"Я знаю, наскільки важливе для українців, які проживають у США, Канаді та ЄС, питання множинного громадянства. Сьогодні я вношу відповідний законопроєкт на розгляд парламенту", – сказав Зеленський.

Варто зазначити, що у травні 2020 року було відкладено законопроєкт №2590 "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства". 19 травня Дмитро Разумков, який на той момент був головою Верховної Ради, заявив, що законопроєкт знятий з розгляду після звернення керівників декількох фракцій. Відомо, що проєкт закону піддали критиці через те, що він був розроблений без залучення представників громадських об'єднань трудових мігрантів.

Нагадаємо, народні депутати від різних політсил внесли до Верховної Ради проєкт змін до закону "Про громадянство України" щодо автоматичної втрати громадянства України у разі добровільного отримання громадянства держави-агресора – Російської Федерації.

Президент Світового конгресу українців Павло Грод в ефірі телеканалу "Україна 24" запропонував запровадити подвійне громадянство в Україні, проте для паспортів Росії зробити виняток.

"Дуже важливо, щоб у нас було подвійне або множинне громадянство, ми б ефективніше розвивали Україну. Але загрози теж реальні, і заходи безпеки прості: визначаються країни, громадянство яких визнається. Це вже існує, є багато конкретних прикладів. Не визнаємо подвійне громадянство з Росією", - сказав Грод.