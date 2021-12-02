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Чому Зеленський сказав про держпереворот: Ляшко дав відповідь "Для статусу президента це абсолютно несерйозно"

Коли президент України Володимир Зеленський виходить із заявами про державний переворот, то це має бути серйозно. Про це заявив в ефірі програми "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

"Я думаю, що це фейкова історія. Якби був державний переворот, то ті, хто його планують, мали б бути затримані. Вчора президент виступає у Верховній Раді з посланням до народу, Верховної Ради. І жодного слова про цей державний переворот", - сказав він.

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За словами Ляшка, це була вигадана історія:

"На мою думку, це була вигадана історія Володимиром Зеленським, щоб відвернути увагу від факту державної зради й "злитої" операції щодо затримання "вагнерівців". Я вважаю, що для статусу президента це абсолютно несерйозно. Президент має виходити з серйозними заявами - особливо коли йдеться про державний переворот... Чи хоче Росія дестабілізації в Україні? Однозначно. Немає тут наївних людей - ми всі маємо розуміти, що російські спецслужби працюють над дестабілізацією".

Водночас він сказав, що підстави, щоб президент вийшов і заявив про державний переворот, мають бути залізними:

"Також має бути порушення кримінального провадження, затримання учасників цього ймовірного державного перевороту... В Україні не затримали нікого. Хто мав організовувати цей державний переворот - крім Зеленського та його піарників?".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на пресконференції 26 листопада заявив, що отримав інформацію про можливу підготовку державного перевороту в Україні. За його словами, Росія нібито "втягує" до підготовки перевороту бізнесмена Ріната Ахметова.

"Ми отримали інформацію, що першого числа в нашій державі буде державний переворот. 1-2 грудня… Це не тільки агентурна інформація, а й звукова, де представники з України, скажімо так, з представниками Росії, скажімо так, обговорюють участь Ріната Ахметова в державному перевороті в Україні. Що буде залучено мільярд доларів тощо. Я вважаю, що це підстава, образа для Ахметова, його втягують у війну проти держави Україна", - заявив Зеленський.

Бізнесмен Рінат Ахметов спростував звинувачення президента.

"Інформація, оприлюднена Володимиром Зеленським про те, що мене нібито втягують в якийсь державний переворот, є суцільною брехнею. Мене обурює поширення цієї брехні, незалежно від того, якими мотивами керується президент. Моя позиція була і буде однозначною – незалежна демократична й цілісна Україна з Кримом та моїм рідним Донбасом. Мої дії це підтверджують", - наголосив Ахметов.