20:07, Сьогодні

Кучеренко пояснив, чому Путіну невигідно вирішувати питання про Донбас "Формула Штайнмаєра" - це єдиний поки алгоритм розв'язання питання щодо Донбасу, вважає Кучеренко

Президент Росії Володимир Путін не зацікавлений розв'язувати питання, пов'язані з війною на Донбасі. Про це в програмі "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" заявив народний депутат Олексій Кучеренко.

Політик зазначив, що чіткого сценарію щодо вирішення цього питання немає ані в Україні, ані у міжнародної спільноти.

"А як же все-таки виходити з цієї ситуації, в якій ми сьогодні знаходимося? Якщо хтось каже, що він до кінця уявляє собі цей процес, то це якийсь геній. У нас в країні точно таких немає, гарантую. Ніхто у світі не знає, як воно в підсумку буде вирішено", — сказав Кучеренко.

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Він також повідомив, що Путіну нецікаво проявляти активність у питанні встановлення миру на Донбасі. Кучеренко пояснив, чому главі Росії ситуація з війною на Донбасі може бути вигідна.

"Ви знаєте, ми можемо скільки завгодно сміятися, лихословити про людину, яку ми не любимо, про агресора Путіна... Я не думаю, що у нього там якась така критична ситуація, щоб він був дуже зацікавлений її вирішувати. Він же в цій ситуації дуже непогано грає, і свої інтереси він захищає. Чого вартий тільки "Північний потік-2", який, щоб там не говорили патріоти, все одно найближчим часом буде запущений, і він дуже боляче вдарить по Україні. І Україна вже повертається до питання продовження транзитного контракту на 15 років. Прем'єр наш каже, що ми зацікавлені ще 15 років транспортувати цей газ", - сказав політик.

Нардеп зазначив, що для розв'язання питання стосовно Донбасу іншого алгоритму, окрім алгоритму "формули Штайнмаєра", поки немає

"Я вважаю, що алгоритму іншого, окрім "формули Штайнмаєра" (немає, - ред.). Єдине у мене запитання: чи знає хтось взагалі, як її ("формулу Штайнмаєра", - ред.) виконувати? Як би ми не переконували один одного в тому, яка погана Росія, який поганий Путін, як ми будемо перемагати, як весь світ нас підтримуватиме... але я не бачу іншого шляху", — сказав Кучеренко.

Раніше представник української делегації в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу Сергій Гармаш розповів, як США зможуть вплинути на хід переговорів з Росією, що стосуються війни на Сході України.

"Прямий канал у принципі вигідний сьогодні й Росії, яка зацікавлена ​​в прямому діалозі за всіма форматами зі США, і Сполученим Штатам, які хочуть впливати на цей процес. Я думаю, і Україні це вигідно, тому що підтримка США досить вагома", — сказав він.

Крім того, нардеп від "Голосу" Роман Костенко не виключив реалізації силового сценарію.

"Ми можемо подивитися, як вони вирішували кризу між Вірменією та Азербайджаном. Там теж було щось за прикладом мінського формату. І 30 років, поки знову не почалася війна і вирішилося тим, що Азербайджан відвоював частину своїх територій, цей формат не відіграв жодної ролі. Я не пропоную саме силовий сценарій, але він можливий — надалі, через декілька років... і ми маємо набратися можливостей… Потрібно шукати інші шляхи. А ті шляхи, що були запропоновані Російською Федерацією, скрізь, де вони беруть участь, до миру ніколи не доходить, поки зацікавлені люди не беруть справу до своїх рук. Конфлікт треба заморожувати й шукати дипломатичні шляхи, і водночас добудовувати економіку та армію", — сказав він.